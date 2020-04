corona karmvir : परिवार व बच्चों को छोड़ा गांव और रण में डटे हैं खुद

दौसा. corona karmvir: family and children left the village and are stuck in battle कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं दो भाई भी पूरे हौसले के साथ कार्य में जुटे हैं। नगर परिषद में फायरमैन विकासकुमार मीना फायर बिग्रेड की गाड़ी से दौसा शहर में 'डी-सेनेटाइज' का कार्य कर रहे हैं। वे वहां भी गए, जहां दौसा में पहला केस कोरोना पॉजिटिव का मिला था। छिड़काव के बाद अब कोरोना आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी लगा दी गई है। संदिग्ध मरीजों के बीच रहकर कर्तव्य निभा रहे हैं। पत्नी व बच्चों को पहले ही गांव छोड़ आए थे। अब अकेले ही कोरोना महामारी के बीच संघर्ष कर रहे हैं।



वहीं उनका भाई विनोदकुमार मीना संविदा फार्मासिस्ट के रूप में एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत है तथा एक माह से आइसोलेशन डिपार्टमेंट में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच रहकर अपनी सेवाएं दे रहा है। विकास ने बताया कि गांव से पिता का फोन आता है तो वो बोलते हैं कि तुमको कोरोना से डरना नहीं है। सुरक्षा का ध्यना रखते हुए अपना कार्य करना है।