दीपक की लौ से कपड़ों के गोदाम में लगी आग

The flame of the lamp caused a fire in the clothing warehouse: समय पर रहते पा लिया आग पर काबू

दौसा. जिला मुख्यालय के मण्डी रोड स्थित गोविन्दनगर में शुक्रवार शाम करीब साढ़े 7 बजे अचानक कपड़े के एक गौदाम में आग लग गई, समय रहते आग पर काबू पा लिया अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। शहर के मण्डी रोड स्थित गोविन्द नगर में जटवाड़े वाले सीताराम गुप्ता के कपड़े के गौदाम की पहली मंजिल पर दीपक जला रखा था। वहीं पास में ही बोरियों का बारदाना भी पड़ा था।

दीपक की लौ से बारदाने में आग लग गई। आग की लपट़े उठी देख पड़ौसियों को पता लग गया। आग की लपटी उठती देख वहां पड़ौस के लोगों ने पानी छिड़क कर आग पर काबू पाया। सूचना कोतवाली थाना पुलिस एवं दमकलें भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि आग में कोई नुकसान नहीं हुआ।

चौराहे पर दस वर्षों से लगी थडिय़ों को हटवाया



सिकंदरा. सिकंदरा चौराहे पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी जेएमटीपीएल कंपनी के अधिकरियों ने दस वर्ष से जमे अस्थाई अतिक्रमण को हटवा दिया। कंपनी के अधिकारियों ने बांदीकुई रोड तिराहा, दौसा रोड व मानपुर रोड पर थड़ी वे ठेलों को हटवाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन का जाप्ता मुस्तैद रहा। कंपनी के अधिकारियों ने जेसीबी की सहायता से मानपुर रोड व दौसा रोड पर सर्विस लेन में कचरे के ढेरों की सफाई की। हाइवे के सर्विस लेन में अस्थाई अतिक्रमण नहीं करने के लिए व्यापारियों से समझाइश की है। इस मौके पर आईसी पंकजङ्क्षसह, मैनेजर राजेन्द्र यादव, मानसिंह गुर्जर, शिवदयाल, सुशिल गुर्जर, सरदार सिंह आदि मौजूद थे।

चिकित्सा शिविर का समापन आज



दौसा. आयुर्वेद विभाग की ओर से विशिष्ट संगठन योजना अंतर्गत भारती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बड़ागांव दौसा में 17 अक्टूबर से आयोजित आवासीय क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का समापन शुक्रवार को होगा। शिविर प्रभारी श्यामसुन्दर शर्मा ने बताया कि सुबह 10 बजे से होने वाले समारोह के मुख्य अतिथि विधायक मुरारीलाल मीणा, विशिष्ट अतिथि उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान विजेंद्र कुमार मीणा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप निदेशक आयुर्वेद विभाग दौसा के डॉ सुधीरकुमार चतुर्वेदी करेंगे।