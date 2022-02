बालिका बनी एक दिन की कलक्टर, सीट पर बैठकर फरमान से सब को कर दिया खुश

दौसा Published: February 10, 2022 09:09:51 pm

दौसा. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान में नवाचार करते हुए गुरुवार से जिले में 'काउंसलिंग बाय कलक्टरÓ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कलक्टर कमर उल जमान चौधरी ने बालिकाओं से संवाद किया। बालिकाओं ने सवाल पूछे और कलक्टर ने जवाब दिए। इस दौरान महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल छतरी वाली ढाणी की छात्रा नव्या अवस्थी ने अंग्रेजी भाषा में पूछा कि 'बालिकाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं?Ó। इस सवाल के दौरान हुई बातचीत में पांचवीं कक्षा की इस बालिका से कलक्टर इतने प्रभावित हुए कि उसे अपनी सीट पर बैठाकर एक दिन का कलक्टर बना दिया। माला-साफा आदि से बालिका का सम्मान किया। इसके बाद जिला कलक्टर ने नव्या को कुछ निर्णय लेने की छूट दी तो बालिका ने अपने स्कूल में लाइब्रेरी बनाने का आदेश फरमाया।

इस कार्यक्रम में विभिन्न राजकीय स्कूलों की कक्षा 5 से 12 तक की 110 बालिकाएं शामिल हुई। बालिकाओं से संवाद के लिए कलक्टर ने अपने साथ पत्नी व आईआरएस फराह हुसैन, बालिका महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. संतोष गढवाल, डॉ. रितु शर्मा, सहायक कलक्टर मनीषा मीणा, जीएम उद्योग शिल्पा गोखरू को भी पैनल में शामिल किया। इस दौरान बालिकाओं ने पूछा कि आप कलक्टर के पद तक कैसे पहुंचे, किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा, परिवार का सहयोग कितना मिला, डर को कैसे दूर करें, परीक्षा का तनाव कैसे दूर हो, सपनों के बारे में क्या सोचते हैं, पढ़ाई का माहौल कैसे बनाएं जैसे सामान्य सवालों के साथ आरक्षण, स्कूलों में स्वच्छता के दौरान सुविधाएं नहीं मिलने, शौचालयों में गेट नहीं होने जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाए। इन सभी सवालों का कलक्टर सहित पूरे पैनल ने जवाब दिया।

जिला कलक्टर ने कहा कि जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, तभी बड़ा बनोगे। लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करें। उन्होंने कहा कि कभी भी रुकना नहीं है और अति आत्मविश्वास में कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा पढऩे या करने की जिज्ञासा होनी चाहिए तो लक्ष्य जरूर मिलेगा।

आईआरएस फराह हुसैन ने कहा कि बेटियां सशक्त व बहादुर व शिक्षित होंगी तो हमारा समाज विकास की राह पर चलेगा। परीक्षा तनावरहित होकर दें। सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केन्द्रित होना चाहिए। बेटियों में कष्ट सहने की क्षमता अधिक होती है।

शुरुआत में सीडीईओ ओमप्रकाश शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया। इस दौरान डीईओ माध्यमिक घनश्याम मीना, एडीपीसी संगीता मानवी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक कृष्णा शर्मा, सहायक निदेशक राजीव शर्मा, सीबीईओ दौसा राजाराम मीना, एपीसी रंगलाल मीना, कार्यक्रम अधिकारी कालूराम मीना, राजेन्द्र सोनी, ओमप्रकाश शर्मा, रविन्द्र कुमार चतुर्वेदी, कमलसिंह गुर्जर, महेन्द्र शर्मा सहित विभिन्न विद्यालयों की बालिकाएं एवं शिक्षक मौजूद थे।

ब्लॉक स्तर पर होंगे कार्यक्रम जिला कलक्टर ने बताया कि बालिकाओं के संवाद के कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर होंगे। सभी एसडीएम व महिला अधिकारियों के द्वारा चर्चा की जाएगी।

