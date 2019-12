प्रशासन जिसे बोरवेल में ढूंढ रहा था, वह युवती जयपुर में मिली

The girl was found in Jaipur, which the was looking for in a borewell: सुसाइड नोट छोड़कर गई थी, मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है

लालसोट. अनूपपुरा गांव की डालू वाली ढाणी में शुक्रवार सुबह एक युवती के बोरवेल में गिरने की आशंका से पूरे इलाके में हडक़ंप मच गया। दिनभर युवती को ढूंढने के बाद युवती जयपुर के सीतापुरा स्थित इंडिया गेट पर मिली। लालसोट सीओ मनराज मीणा ने बताया कि मामला शुरू से ही संदिग्ध नजर आ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो कुछ जानकारी उन्हें मिली जिसके बाद युवती की तलाश में एक पुलिस बल जयपुर रवाना किया गया। जहां युवती अनोखी मीणा पुत्री लोहड़ी राम मीणा जयपुर के सीतापुर क्षेत्र में एक युवके के साथ मिली। लालसोट सीओ ने बताया कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं युवती को लालसोट लाया जा रहा है। मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है।

इससे पूर्व सुबह करीब 8 बजे बोरवैल के पास युवती के कपड़े व एक पत्र भी मिला। इसके चलते इस बात को लेकर भी आशंका है कहीं युवती ने इस बोरवैल में कूदकर अपनी जान दे दी हो। अनूपपुरा गांव की दारू वाली ढाणी के निवासी लोहड़ी राम मीणा की पुत्री अनोखी देवी मीणा (18 ) सुबह घर से खेत पर नहाने के लिए रवाना हुई थी काफी देर के बाद जब वह लौटकर नहीं आई तो परिजन उसकी तलाश में खेत पर पहुंचे। जहां खेत पर बने एक पुराने बोरवेल के गड्ढे के पास युवती के कपड़े एवं एक पत्र भी मिला।

इसके बाद परिजनों ने बोरवैल में गिरने की आशंका जताते हुए सुबह करीब 11 बजे लालसोट प्रशासन को जानकारी दी।इस पर लालसोट उपखंड अधिकारी जेपी गुर्जर तहसीलदार बद्रीनारायण मीणा पुलिस उप अधीक्षक मनराज मीणा लालसोट विकास अधिकारी योगेशकुमार मीणा लालसोट थाना प्रभारी अमित चौधरी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया अधिकारियों ने रस्सी की सहायता से लोहे की एक राड को बोरवेल के अंदर दिया तो वह करीब 40 फीट पर जाकर रुक गई।

बाद में अधिकारियों ने जेसीबी बुलवाकर बोरवैल के पास ही खुदाई करना शुरू कर दिया।एक जेसीबी मशीन के नाकाम रहने के बाद अपराह्न करीब तीन बजे दूसरी जेसीबी मंगवाई।शाम तक बोरवैल के पास में करीब 25 फीट की खुदाई का काम पूरा हो चुका था। अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेशकुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान ने मौके पर पहुंच गए।

