खुद की मर्जी से ही जयपुर गई थी युवती, 25 किमी पैदल चलने के बाद चाकसू पहुंची

The girl went to Jaipur on her own free will, walking 25 km: अनूपपुरा गांव की डालू वाली ढाणी निवासी युवती द्वारा खेत में बोरवेल के पास कपड़़े व एक पत्र छोडऩे के मामले में कई रोचक जानकारियां पुलिस को मिली है।

लालसोट. अनूपपुरा गांव की डालू वाली ढाणी निवासी युवती द्वारा खेत में बोरवेल के पास कपड़़े व एक पत्र छोडऩे के मामले में कई रोचक जानकारियां पुलिस को मिली है। जयपुर के सीतापुरा क्षेत्र से युवती को दस्तयाब करने के बाद पुलिस का दल शुक्रवार रात्रि करीब 12 बजे थाने पहुंचा। पुलिस को दिए गए बयानों में युवती ने बताया कि वह अपनी मर्जी से जयपुर गई थी। वह अपने घर से पैदल ही रवाना हुई थी और करीब 25 किमी पैदल चलने के बाद चाकसू पहुंची और वहां से बस में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हो गई।

लालसोट सीओ मनराज मीना ने युवती को शनिवार को अवकाशकालीन न्यायालय दौसा में पेश किया।जहां आदेश दिया गया कि बालिग होने के कारण युवती अपनी मर्जी के अनुसार जहां जाना चाहेगी, वहां जा सकती है। गौरतलब है कि अनोखी मीना शुक्रवार सुबह घर से खेत पर नहाने की बात कह कर रवाना हुई थी।जहां खेत में एक पुराने बोरवेल के गड्ढे के पास कपड़़े व एक पत्र को छोड़कर जयपुर के लिए रवाना हो गई थी।

परिजन जब खेत पर पहुंचे तो बोरवेल के पास कपड़े व उसके द्वारा लिखा गया एक पत्र को देख बोरवेल में गिरने की आशंका जताई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे उपखण्ड प्रशासन ने युवती की तलाश में बोरवेल के पास ही जेसीबी मशीनों से खुदाई कराना शुरू कर दिया।तभी रात्रि करीब नौ बजे लालसोट पुलिस के एक दल ने युवती को जयपुर के सीतापुरा क्षेत्र में एक कमरे से बरामद कर लिया।(नि.प्र.)



पुलिस यू पहुंची युवती तक



बोरवेल के पास कपड़े व एक पत्र छोड़कर अपने परिजनों व प्रशासन कोगुमराह करने करने वाली युवती की चालाकी लालसोट पुलिस के आगे नहीं चली। मौके पर पहुंचे लालसोट सीओ मनराज मीना व थाना प्रभारी अमित चौधरी को घटना में कुछ संदिग्धता नजर आईतो उन्होंने परिजनों से भी पूछताछ करना शुरू कर दिया।

इस दौरान अनोखी की छोटी से पूछताछ के दौरान उसने जयपुर में ही कमरा लेकर एक कंपनी में काम करने सोनू जाटव के साथ रहने की बात सामने आई तो अधिकारियोंं के निर्देश पर पुलिस दल जयपुर रवाना हो गया। जयपुर पहुंचने के बाद इस दल ने जिस कंपनी में यह युवती काम करती थी, उस कंपनी के कार्यालय पर पहुंच कर युवक सोनू जाटव से पूछताछ की तो उसने युवती के सीतापुरा क्षेत्र में कमरे पर होने की जानकारी दी।इसके बाद पुलिस ने युवती को कमरे से दस्तयाब कर लिया।



मामा ने दर्ज कराया मामला



इस पूरे प्रकरण को लेकर युवती के मामा गंागल्यावास गांव निवासी रामखिलाड़ी मीना ने लालसोट थाने में मामला दर्ज कराया है। प्राथमिकी में बताया कि उसकी भांजी अनोखी को जयपुर में काम करने वाला सोनू जाटव बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।गुमराह करने के लिए अनोखी के कपड़े व एक पत्र पुराने बोरवेल केे पास डाल गए हैं।



शुरुआत मेंंं ही हो सकता था पटाक्षेप



शुक्रवार को अनूपपुरा गांव में हुए इस प्रकरण का शुरुआत में ही पटाक्षेप हो सकता था, लेकिन प्रशासन की अधूरी तैयारियों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। यहां प्रशासन नेे बोरवेल के पास ही चार जेसीबी व एक पोकलेन मशीन से खुदाई कराना शुरू करा दिया।प्रशासन द्वारा शुरुआत में ही चालीस फीट गहरे गड्ढे में सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाती तो करीब आठ घंटों तक मशक्कतनहीं करनी पड़ती। प्रशासन को हुए नुकसान की भरपाई के मामले में उपखण्ड अधिकारी जेपी गुर्जर ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है।(नि.प्र.)

