कोराना का कहर: लॉकडाउन से हजारों बीघा बाड़ी हो रही बर्बाद

नांगल राजावतान . कोरोना के चलते किए गए लॉकडाउन से हजारों बीघा में की गई बाड़ी बर्बाद हो गई है। अप्रेल में तैयार होने वाली सब्जियां बाजार और मंडियों में नहीं पहुंचने से खेतों में ही खराब हो गई है। जिले सहित उपखण्ड क्षेत्र के दर्जनों गांवों में इस समय हजारों बीघा में नकदी फसले टिंडे, टमाटर, मिर्च, तरबूज, खरबूज, ककडी, लौकी और कद्दू आदि सब्जियां खेतों से बाहर नहीं निकल पा रही है। जो सब्जियां जैसे—तैसे बाहर जा रही है, उनके भी लॉक डाउन के चलते खरीददार नहीं मिलने से चारे के भाव में भी नहीं बिक रही है।

The havoc of Korana: Thousands of bighas are destroyed due to lockdown.. किसान रामचन्द्र मीना कजोड़मल मीना, प्रभुदयाल मीना रामस्वरूप मीना, निवाली चक कालीखाड़ व लल्लूराम मीना, परसादी मीना, रामधन मीना बैजवाड़ी ने बताया कि दिसम्बर में सब्जियों सहित तरबूज-खरबूजा आदि की बुवाई होती है और अप्रेल माह के शुरू होने पर इन सब्जियों की फसल तैयार होने से बाजार में बेची जाती है, पूरे अप्रेल माह में सीजन होता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते सब्जियां खेतों से बाहर ही नहीं निकल रही है। जैसे-तैसे इन सब्जियों सहित तरबूज व खरबूज को जिले से बाहर ले जाते हैं तो उनके खरीदार नहीं मिलने से औने पौने दामों में बेची जा रही है। इससे इस फसलों में मुनाफा कमाना तो दूर की बात लागत भी नहीं निकल पाई है। जो सब्जियां बाहर बेचने जा रहे है, उनके खरीददार नहीं मिलने से किसान गौशालाओं में डालकर आ रहे हैं। कुछ सब्जियां खेतों में ही खराब हो रही है।

किसानों पर दोहरी मार

लॉक डाउन के चलते एक ओर तो सब्जियों सहित तरबूज आदि फसलों की बाजारों में मांग नहीं है। साथ ही फसलों में लगने वाली दवा के विक्रेता तीन गुना दाम वसूल रहे हैं। इससे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। किसानों ने बताया कि दवा के साथ ही किसानों को खाद भी दोगुने दामों में मिल रहा है। इसी के साथ बाड़ी करने से किसानों ने रबी फसलों की बुवाई भी नहीं की गई। इससे किसानों के सामने अनाज सहित चारे का संकट भी खड़ा हो गया है।

किसानों की टूटी कमर

बाड़ी करने पर एक बीघा में 50 से 80 हजार रुपए का खर्चा आता है। सब्जियों की एक बार भी तुड़ाई नहीं होने से बेल और पौधे भी खराब हो गए रहे हंै। किसानों की मानें तो जयपुर और दौसा जिले में तैयार होने वाली फसल जयपुर के अलावा दिल्ली, भरतपुर के साथ उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश तक जाती है। पिछले साल जो सब्जी 10 से 15 रुपए किलो बिकी थी, वह इस बार 2 से 5 रुपए किलो भी नहीं बिक रही है। पिछले साल तरबूज अप्रेल में 20 रुपए किलो बिके थे, इस बार जो ग्राहक आ रहे है, वे 5 से 8 रुपए किलो में भी तरबूज नहीं खरीद रहे हंै।