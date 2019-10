अनशन पर बैठी दो छात्राओं की बिगड़ी तबीयत

लवाण. ढिगारियां में प्रधानाचार्य का तबादला निरस्त कराने की मांग को लेकर विद्यालय के बाहर तीन दिन से अनशन व प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं को समाजकटंकों ने धक्का-मुक्की कर हटाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हटने पर दीवार कूद अन्दर घुसकर पत्थर से विद्यालय का ताला तोड़ दिया तथा गेट के बाहर खड़े अध्यापकों व नए प्रधानाचार्य को विद्यालय के अन्दर प्रवेश करवा दिया।

चीख-पुकार सुन मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने थाने में फोन कर पुलिस को बुलाया। यहां दस छात्राएं व नौ छात्र अनशन पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समाजकंटकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मार्ग जाम किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।



दो छात्राओं की तबीयत बिगड़ी



दो दिन से स्कूल के बाहर अनशन कर रही कक्षा ग्यारहवीं की दो छात्रा मनीषा व भारती की तबीयत खराब हो गई। इस पर एम्बुलेंस से भिजवाकर लवाण सीएचसी में भर्ती कराया गया। छात्र-छात्राओं ने सीताराम गुर्जर के खिलाफ मारपीट करने की रिपोर्ट दी है। थाना प्रभारी कृष्णकुमार मीणा ने बताया कि विद्याथियों ने रिपोर्ट दी है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांव में पुलिस बल तैनात है। शांति व्यवस्था कायम है।

ठीकरिया स्कूल की छात्राओं का दूसरे दिन भी हंगामा



मेहंदीपुर बालाजी. ठीकरिया में प्रधानाचार्य के तबादले को लेकर कई दिन से चल रहा आंदोलन गुरुवार को भी जारी रहा। राजकीय उ'च माध्यमिक विद्यालय ठीकरिया के प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में छात्राओं ने जयपुर आगरा राजमार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इन छात्र-छात्राओं ने गत दिवस भी हाईवे को जाम किया था, लेकिन शिक्षा विभाग मौन धारण किए हुए हैं। छात्राओं द्वारा जाम लगाने के बाद सिकराय एसडीएम और मेहंदीपुर बालाजी पुलिस मौके पर पहुंची। जिन्होंने छात्रों की समस्या को उ'च अधिकारियों तक पहुंचा कर हल करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम को खोल दिया गया।

ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रधानाचार्य का तबादला किया गया है। वह बहुत अ'छे विचारों का शिक्षक है। जिससे छात्र व अभिभावक संतुष्ट हैं। इसके बाद भी तबादला होने से छात्र नाराज हैं। एसडीएम अजिताभ आदित्य ने मौके पर पहुंच कर छात्राओं को सडक़ मार्ग से हटाया। इस दौरान छात्राओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर प्रिंसिपल को दुबारा ठीकरिया स्कूल में लगाने की मांग की।