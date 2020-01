दुकान की दीवार तोड़कर दिया वारदात को अंजाम

The incident was broken by breaking the wall of the shop: गश्त को धत्ता बता चोरों ने किया माल पार

बांदीकुई. पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए चोर बुधवार रात गुढ़ारोड़ मुख्य मार्ग पर एक ही व्यापारी की दो दुकान में दीवार तोड़कर नकदी सहित करीब एक लाख रुपए का माल पार कर ले गए। घटना का पता व्यापारी को सुबह शटर खोलने पर सामान बिखरा दिखाई देने व क्षतिग्रस्त दीवार दिखाई देने पर लगा।

सूचना पर थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार मीणा ने मय जाप्ते के मौके पर पहुंच घटना का जायजा लिया। गुढ़ारोड पर प्रोविजन स्टोर का संचालक जगदीश सैनी बुधवार देर शाम दुकान बंद अपने गांव अरनिया चला गया। चोरों ने लोहे के सरियों से एक दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन दीवार के सहारे खल की बोरियां लगी होने से प्रवेश नहीं कर पाए।

इसके बाद उसी व्यापारी की दूसरी दूकान की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। जहां से चोर 8 हजार की नकदी, बादाम, काजू, किसमिस, देशी घी, तेल के टीन, स्टेशनरी, साबुन, कॉस्मेटिक सामान, चाय व मसाले पार कर ले गए। चोर नकाब पहनकर आए थे। दुकान के अंदर एक चोर की सीसीटीवी कैमरे में फुटेज भी सामान खंगालते की कैद हुई है। यह चोर करीब सवा बजे दुकान में घुसा और करीब एक घण्टे तक उसी में रहा। जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है। उससे प्रतीत होता है कि चोरों की संख्या दो से अधिक थी। गौरतलब है कि जिस मार्ग पर चोरी हुई है। वह पुलिस का गश्त पाइंट है, लेकिन इसके बाद भी चोरों ने पुलिस को चकमा देकर घटना को अंजाम दिया।

मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़ नकदी चोरी



दौसा. शहर के अयोध्या नगर स्थित तत्कालेश्वर मंदिर में बुधवार रात को चोर दानपात्र का ताला तोड़ कर उसमें रखे हजारों रुपए चुरा ले गए। जानकारी के अनुसार लोगों की सूचना पर सुबह कोतवाली थाना मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुजारी व लोगों ने बताया कि चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर उसमें रखे दानपात्र का ताला तोड़ दिया। दानपात्र में करीब दो वर्ष के चढ़ावे की राशि रखी हुई थी। पुजारी व स्थानीय लोगों ने पुलिस से चोरी का शीघ्र खुलासा करने की मांग की है।