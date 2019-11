विकास समिति की बैठक में उठा गबन का मुद्दा

The issue of embezzlement in the development committee meeting: विधायक ने दिए कार्मिकों पर कार्रवाई के निर्देश

दौसा. पंडित नवलकिशोर शर्मा राजकीय पीजी कॉलेज व श्रीसंत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित विकास समिति की बैठक में पूर्व के वर्षों में हुए गबन का मुद्दा उठा। विधायक मुरारीलाल मीना ने कॉलेज प्रशासन से गबन के मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्योरा मांग लिया।

इस पर कॉलेज प्रशासन ने रिकवरी के बारे में बताया तो विधायक ने कहा कि पैसा वापस लेना ही कार्रवाई नहीं होती। आरोपी कार्मिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, वह बताया जाए। इस पर कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाईनिदेशालय स्तर पर होने की बात कही। विधायक ने शीघ्र पूरी वसूली कर आरोपी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाईकरने के निर्देश दिए।

पंडित नवलकिशोर शर्मा राजकीय पीजी कॉलेज में करीब चार वर्षपूर्व एक कर्मचारी गबन में लिप्त पाया गया था।

विधायक के पूछने पर प्राचार्य डॉ. एसडी गुप्ता ने बताया कि आरोपी कार्मिक से 6.75 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं। 1.75 लाख रुपए अभी बकाया हैं। कर्मचारी का यहां से तबादला हो चुका है, लेकिन अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र रोक रखा है। विधायक ने शीघ्र पूरी राशि वसूलकर कार्रवाई के निर्देश दिए। सूत्रों ने बताया कि बैंक में जमा कॉलेज राशि को निकलवाकर तथा विकास शुल्क की फर्जी रसीदें छपवाकर गबन किया गया था।

इसके बावजूद तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों ने ठोस कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा कला कॉलेज के साथ भवन के रख-रखाव के खर्चे का विवाद भी उठा। कॉलेज प्रशासन का कहना हैकि भवन का आधे से अधिक उपयोग कला कॉलेज के काम आ रहा है, लेकिन खर्चा पूरा पंडित नवलकिशोर शर्माकॉलेज का उठाना पड़ता है। ऐसे में खर्चे का बंटवारा छात्रसंख्या के आधार पर होना चाहिए। बिजली, पानी, सुरक्षा व्यवस्था व रख-रखाव पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कॉलेज के पास आमदनी नहीं है। ऐसे में दोनों कॉलेज में बंटवारा होने से व्यवस्था सुधरेगी। इस पर विधायक ने दोनों कॉलेजों की विकास समिति की संयुक्त बैठक बुलाकर मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए।



इसी तरह महिला महाविद्यालय में भी करीब सवा लाख रुपए गबन का मामला उठा। विधायक को कॉलेज प्रशासन ने बताया कि कार्मिक से राशि वसूली जा चुकी है। कार्रवाई के लिए निदेशालय को पत्र भेजा जा चुका है। कॉलेज में पेयजल के लिए जलदाय विभाग से पाइप लाइन डलवाने की मांग की गई। गार्डन विकास पर भी चर्चाहुई। इस दौरान डॉ. सतीश सिंहल, छात्रसंघ अध्यक्ष काजल सैनी, संयुक्त सचिव पायल शर्मा, दीक्षा शर्मा सहित कईसदस्य मौजूद थे।

