बाजार सूने, सडक़ों पर छाया रहा सन्नाटा

The market listened, the silence shone on the roads: पुलिस ने रखी पैनी नजर

दौसा. कोरोना लॉकडाउन व ईद के त्योहार पर शांति व्यवस्था को देखते हुए सोमवार को भी दूसरे दिन शहर में पूर्णतया जीरो मोबिलिटी रही। इसके चलते शहर की सडक़ों पर सन्नाटा छाया रहा और बाजार भी सूने रहे। पुलिस भी अन्य दिनों के मुकाबले अधिक सतर्क नजर आई। बाजार बंद रहने से लोगों को आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य वस्तुएं नहीं मिली।

The market listened, the silence shone on the roads



उल्लेखनीय है पिछले कुछ दिनों से प्रशासन ने बाजार में दुकानें खोलने के लिए ढील दे दी थी। इससे स्थिति सामान्य हो गई थी, लेकिन दो दिन से बाजार बंद कराने के बाद फिर से सोमवार को दिनभर बाजार सूने व सडक़ों पर सन्नाटा छाया रहा। अन्य वर्षों बाजारों में ईद के दिन खासी भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार कोरोना लॉकडाउन की वजह से ईद के त्योहार पर लोग खरीदारी भी नहीं कर पाए।

अब कोरोना जांच के स्थानीय स्तर पर लिए जा सकेंगे सैम्पल



बांदीकुई. अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संदिग्धों के स्थानीय स्तर पर ही सैम्पल लिए जा सकेंगे। इससे कोरोना संदिग्धों को सैम्पलिंग के लिए दौसा भेजे जाने से होने वाली परेशानी से निजात मिल सकेगी। विभाग ने करीब 2 सौ वीवीएम वॉयल सैम्पल किट मुहैया कराए गए है। सैम्पलिंग करने के लिए टीम में तीन लैब टैक्नीशियन, पैथोलॉजी चिकित्सक शामिल हैं, जो कि रेड जोन, हाई रिस्क वाले क्षेत्र में सैम्पलिंग करेंगे। अब तक करीब 326 लोगों की सैम्पलिंग हो चुकी है और सभी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। इसके अलावा रेपिड रेस्पोंस टीम भी गठित की हुई है। जो कि कोई संदिग्ध आने पर स्क्रीनिंग करती है। इसके लिए बांदीकुई एवं बसवा में एक-एक टीम एवं सभी पीएचसी पर भी एक-एक टीम गठित की हुई है।



वरिष्ठ नागरिकों की भी स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तीन मोबाइल ओटीपी टीम गठित की हुई हैं। जो कि गांव-ढाणी जाकर ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की जांच कर उपचार करने में जुटी हुई है। आयुर्वेद विभाग के चिकित्साधिकारी भी कोरोना संक्रमित बीमारी से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने के लिए काढ़ा पिलाने में लगे हुए हैं। ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है और कोरोना को हराने में मुस्तैदी से जुटा हुआ है। इसी का परिणाम है कि बांदीकुई शहर अभी तक कोरोना से पूरी तरह मुक्त है। इसके चलते लोग राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। (ग्रामीण)

The market listened, the silence shone on the roads