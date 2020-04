विधायक ने बीमार के घर पहुंचाई दवाइयां

The MLA brought medicines to the sick's house

महुवा. विधायक ओमप्रकाश हुड़ला कोरोना वायरस के चलते जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हंै । उनके पास लोग लगातार फोन पर जो समस्या बता रहे हैं उनका समाधान कर रहे हैं। इसी दौरान विधायक हुड़ला के पास गढ़हिम्मत सिंह निवासी एक जने के बेटे का कॉल आया और विधायक हुडला से कहा कि वे दिल्ली में हैं, उनके पिताज की तबीयत खराब है। उनकी दवाइयां जयपुर से चल रही है और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। अगर वे दवाई नहीं लेंगे तो उनकी तबीयत और भी अधिक खराब हो जाएगा। इस पर विधायक दवाइयां लेकर गढ़हिम्मतसिंह में बीमार के घर पहुंचे और उन्हें दवाई दी।

गरीबों की मदद कर मनाई अंबेडकर जयंती



खेड़ला. क्षेत्र के सांथा गांव में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई।रामनारायण मीणा ने बताया कि सभी ग्रामीणों ने ने अपने-अपने घर पर रहकर ही कैंडल जलाकर जयंती मनाईं। इस दौरान कोरोना रूपी महामारी को देखते हुए 500 जरूरत मंद परिवारों को भगवान सहाय मीणा के सहयोग से राशन किट बांटे। पूर्व सरपंच ने उन्होने पूरे गांव को सैनेटाइज किया। वहीं 2500 सैनेटाइजर किट व मास्क भी लोगों को बांटे गए हंै।

हाथों से सिलकर तैयार किए मास्क और जरूरतमंदों को बांटे

खेड़ला. कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए हर सक्षम व्यक्ति आगे आ रहें हैं। ऐसे में गांव खानपुर की ज्योति जांगिड़ ने भी स्वयं के खर्चे पर हजारों मास्क तैयार किए जिनका जरूरतमंदों को वितरण किए गए हैं। उनके पिता रामदयाल ने बताया कि ज्योति एक प्राईवेट स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं और लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है। ऐसे में कोरोना महामारी से आमजन के बचाव में सहयोगी बनने का निर्णय लेते हुए परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जरूरतमंदों को निशुल्क मास्क वितरण करने का फैसला लिया। सभी गांव वालों ने इस कार्य की सराहना की। इस दौरान दीपक,प्रशांत,जयसिंह, तथा रवि कुमार शर्मा ने उनकी इस कार्य मे मदद की।

