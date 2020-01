मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद ही आन्दोलन होगा समाप्त-डॉ. किरोड़ी

नांगल राजावतान . दौसा. Farmers stayed in Bhoomi Samadhi on stubborn night and second day also दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस हाइवे में आने वाली भूमि का किसानों को बाजार दर से मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर उपखण्ड के ग्राम पंचायत लाहडलीकावास के समीप शुरू हुआ किसानों का भूमि समाधि सत्याग्रह आन्दोलन दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। सांसद सहित कई किसान रातभर आन्दोलन स्थल पर जमे रहे। अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिलसिंह सहित अन्य अधिकारियों ने सांसद डॉ. मीना से वार्ता की, लेकिन सांसद सहित किसानों ने मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होने तक आन्दोलन जारी रखने का आह्वान किया। सांसद ने दूसरे दिन दस फीट गहरा गड्ढा खुदवाकर उसमें आन्दोलन शुरू किया।



आन्दोलन में डॉ. मीना ने कहा कि प्रदेश के किसानों को हाइवे में भूमि का बाजार दर से मुआवजा देने, सर्दी से रात्रि में सिचाई करते समय प्रदेश में 40 किसानों की मौत होने पर उनके परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होने तक आन्दोलन को जारी रखा जाएगा। मांग मनवाने के लिए शनिवार को किसानों की संख्या बढ़ानी होगी।



हिम्मतसिंह पाड़ली सहित दर्जनों महिलाओं व किसानों ने आन्दोलन स्थल पर रात गुजारी। किसानों के लिए वहीं पर भोजन, चाय, पानी आदि की व्यवस्था की गई। इस मौके पर नंदलाल बंशीवाल, महेन्द्र गांगडिया, रामकिशन मीना, अमरपाल पटेल, बनवारी बडागांव, फैलीराम कानपुरा, नाथूलाल मीना सहित सैकडों किसान मौजूद थे।



विधायक ने दिया सीएम तक मांग पहुंचाने का आश्वासन

विधायक मुरारीलाल मीना ने भी मौके पर पहुंचकर आन्दोलन में किसानों का साथ देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों की एक्सप्रेस हाइवे में जाने वाले भूमि का उचित मुआवजा दिलाने सहित अन्य मांगों को विधानसभा व मुख्यमंत्री के पास पहुंचाई जाएगी। किसानों की मांग को मनवाने का विधायक ने आश्वासन दिया।



दिन-रात मौजूद रहा प्रशासन

गांव लाहडलीकावास में किसानों के आंदोलन को लेकर प्रशासन सहित पुलिस जाब्ता दिन रात आन्दोलन स्थल पर जमा रहा। आन्दोलन स्थल पर दर्जनों पुलिसकर्मियों सहित उपखण्ड अधिकारी बृजेन्द्र मीना, तहसीलदार गणराज बडगोती, लालसोट सीओ मनराज मीना, थानाधिकारी कमलेश चौधरी, चिकित्सक डॉ. हेमन्त स्वामी, डॉ. रामजीलाल मीना सहित चिकित्सा विभाग की टीम तैनात रही।



दिनभर चले मीणावाटी लोकगीत

गांव लाहडलीकावास में चल रहे किसानों के आंदोलन स्थल पर दिनभर मीणावाटी लोकगीत चलते रहे। किसानों ने दिनभर एक से बढ़कर एक मीणावाटी लोकगीतों की प्रस्तुति सुनी। प्रस्तुति पर गायक कलाकार ने नृत्य की प्रस्तुति दी।