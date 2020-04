जरुरतमंदों को मिलेगी राशन सामग्री, वितरण के लिए बनाई कमेटी

The needy will get ration material, committee formed for distribution: दस दिन की राशन सामग्री की करीब 240 किट वितरित किए जा चुके हैं

बांदीकुई. नगरपालिका कार्यालय में कोरोना वायरस को लेकर मंगलवार को अधिशासी अधिकारी डॉ. बनवारीलाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें लॉक डाउन में प्रभावित दिहाड़ी मजदूर, असहाय व जरुरतमंदों को भोजना की उपलब्ध कराने को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

The needy will get ration material, committee formed for distribution

ईओ ने बताया कि मंगलवार तक 30 वार्डों में दस दिन की राशन सामग्री की करीब 240 किट वितरित किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में 8 अप्रेल को 1 से 10 वार्ड, 9 को 11 से 20 वार्ड एवं 10 अप्रेल को 21 से 30 वार्ड तक राशन सामग्री के किट वितरित किए जाएंगे। वार्ड पार्षद भी जरुरतमंद परिवार के नाम नगरपालिका में दर्ज करा सकते हैं। बैठक में संयोजक अशोक काठ, सह संयोजक पूरणमल शर्मा, पार्षद रतनसिंह पटेल, रविन्द्र बैरवा, कनिष्ठ अभियंता लाखनसिंह, एएसआई दिनेश मीणा भी मौजूद थे।

इसी प्रकार विधायक गजराज खटाना ने पंचायत समिति विकास अधिकारी मोहनसिंह फौजदार से दूरभाष पर वार्ता कर ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जरुरतमंदों को राशन सामग्री मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए निगरानी कमेटी में ग्रामीण क्षेत्र संयोजक तेजसिंह सिहर्रा, सह संयोजक जौहरीलाल को शामिल किया गया। विधायक की ओर से बस स्टैण्ड पर शुरू की गई राम रसोई में मंगलवार को करीब 500 लोगों ने भोजन किया। इसमें सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह पालना की गई। मौके पर सेनेटाइजर व साबुन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। ब्लॉक अध्यक्ष जयसिंह बैरवा, ब्लॉक उपाध्यक्ष हरिमोहन माल, एडवोकेट पूनम रियाना, पीयूष झालानी, जिला महासचिव बीएल नागर, रूपसिंह पीलवाल, पायलट ब्रिगेड जिलाध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह माल ने भी सहभागीदारी निभाई।

राशन सामग्री व मास्क किए वितरित

गुढ़लिया-अरनिया. ग्राम पंचायत धनावड़ में महेन्द्रसिंह पायलट के द्वारा जरुरतमंद व असहाय करीब 30 परिवारों को मंगलवार को राशन सामग्री के किट वितरित किए गए। वहीं 600 मास्क व सेनेटाइजर वितरित किए गए। कोलवा थाना प्रभारी बनवारीलाल ने क्षेत्र में गश्त कर लोगों से घरों में रहने के लिए प्रेरित किया। लॉक डाउन के चलते क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा। उन्होंने अरनिया, ढोलका, गुढ़लिया, कोलवा, नया गांव, देलाड़ी, धनावड़, द्वारापुरा एवं प्रतापपुरा में गश्त की।

