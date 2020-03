चमड़े की डोलची से पीठ पर बरसाया रंग, दिखी भाईचारा व सौहार्द की झलक

खेड़ला (दौसा). The paint on the back was filled with leather pomp, a glimpse of brotherhood and harmonyक्षेत्र के पावटा कस्बे के हदीरा मैदान में बुधवार को ऐतिहासिक डोलची होली में युवाओ ं ने रंगीन पानी सेभरी चमड़े की डोलचियों का प्रहार कर होली खेली। मैदान में डोलची होली के खेल को देखने के लिए कस्बे सहित आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में ग्रामीण उमड़े।



यहां हदीरा के मैदान में होली के बाद दोज को बल्लू शहीद के जयकारों के साथ युवाओं ने एक दूसरे पर डोलची से पानी का प्रहार कर होली खेली। दोपहर बाद जिन्द पट्टी के लोग पीलवाड़ पट्टी के भैरव बाबा के स्थान पर उनको डोलची खेलने के लिए आमंत्रित करने आए इसके बाद भायेली पट्टी में जाकर वहां के लोगों को डोलची के लिए आमंत्रित किया गया। फिर हदीरा मैदान में सभी लोग एकत्रित हुए। बल्लू शहीद के जयकारे लगाते हुए गाजे - बाजे के साथ डोलची खेलने लगे। एक घंटे खेले गए इस खेल में आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द झलक रहा था। वहीं नो पट्टी के पावटा गांव में सर्व समाज के लोग बाहर से आए दर्शकों की मेहमान नवाजी करते नजर आए।



रोचक रही देवर भाभी की होली

पावटा में डोलची ऐतिहासिक मेले में डोलची खेलने के बाद देवर-भाभी की होली का आयोजन हुआ। इसमें देवर डोलची में पानी भरकर भाभी पर मार रहे थे, तो भाभियंा भी देवरों पर कोहड़े की मार का प्रहार कर रही थी।

डीजे की धुन पर निकली झांकी

यहां पावटा में ऐतिहासिक डोलची मेले के दौरान डीजे की धुन पर गांव के मुख्य मार्गों से होकर ढोला - मारू की झांकियां निकाली गई। जिन्हें देखने के लिए महिला और पुरुष मकानों की छतों पर जमा हो गए। इस दौरान सैकड़ों युवा डीजे की धुन पर नृत्य करते भी नजर आए।



हजारों की भीड़

ऐतिहासिक पावटा डोलची मेले के दौरान बुधवार को हदीरा मैदान में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष दर्शक मकान की छतों पर जमा हो गए। वहीं पुलिस का जाप्ता भी तैनात रहा। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय बौहरा, पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह महुवा, शंकरलाल मीणा सलेमपुर थानाधिकारी गिर्राज सिंह, पावटा सरपंच कमलेश, हरदेव, उपसरपंच इंदर सिंह पीलवाड़,पूर्व सरपंच टीकम सिंह, जनकसिंह जिंद, पूर्व सरपंच हनुमान सिंह, कैलाश पीलवाड़, सिरमौर सूबेदार, जतन मास्टर, रामेश्वर पटेल झाड़ीसा, जीतराम ठेकेदार, राधे बैंसला सहित अनेक आसपास के गणमान्य लोग मौजूद थे।