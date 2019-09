पदयात्री दे रहे हैं भगवान महावीर का ‘जीओ और जीने दो’ का संदेश

दौसा. श्रीदिगम्बर जैन पदयात्रा संघ जयपुर के तत्वावधान में संरक्षक सुभाषचन्द जैन एवं पदयात्रा के संयोजक देवेन्द्र गिरधरवाल के नेतृत्व में जयपुर से मंगलवार को रवाना हुई श्रीमहावीरजी की 34 वी पदयात्रा शुक्रवार को सिकंदरा पहुंची।

The pedestrian is giving the message of 'live and let live' by Lord Mahavir.... इससे पहले दौसा के श्रीआदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर पहुंचने पर जैन समाज द्वारा पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। पदयात्रा मार्ग के दौरान अभिषेक, पूजा, धार्मिक प्रश्नमंच, धार्मिक हाऊजी, धार्मिक अन्ताक्षरी, देश भक्ति पर आधारित मेरा भारत महान हाऊजी सहित कई आयोजन किए जा रहे हैं।

इसके अलावा पदयात्रा मार्ग में भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत जीओ और जीने दो के साथ अहिंसा शाकाहार का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। दौसा जैन मंदिर में सामूहिक पूजा के बाद धार्मिक हाऊजी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राजीव जैन, विशिष्ट अतिथि गौरव छाबड़ा व चौमू जैन समाज के अध्यक्ष पंकज बडजात्या थे।

सह संयोजक विनोद जैन कोटखावदा, जिनेन्द्र जैन, अशोक पाटोदी, गजेंद्र साह, भागचन्द गोधा, क्षेत्रीय सह संयोजक अंकित जैन, जितेन्द्र गंगवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश गंगवाल, अमर दीवान खोराबीसल, राजेन्द्र मोजमाबाद,मनीष लुहाडिया, राज कुमार बडजात्या आदि ने अतिथियों का स्वागत किया।

हाऊजी का संचालन प्रकाश गंगवाल, सलिल जैन, विनोद जैन कोटखावदा ने किया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर भक्ति संगीत व मनमोहक भक्ति नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। अन्त में श्रीजी के कलशाभिषेक हुए।

माल का पुण्यार्जन देवेन्द्र, महेन्द्र, मनीष गिरधरवाल ने प्राप्त किया। दौसा समाज के राजमल जैन, समाज के अध्यक्ष महावीरप्रसाद जैन, महामंत्री प्रवीण जैन, विनोद जैन, प्रतीक जैन आदि का पदयात्रा संघ की ओर से स्वागत व सम्मान किया गया। इस मौके पर सुरेश ठोलिया, मनीष लुहाडिय़ा, राजकुमार बडज़ात्या, मैना बाकलीवाल, अंजना काला, मधु जैन आदि ने भक्ति नृत्य किए। सह संयोजक विनोद जैन कोटखावदा के अनुसार पदयात्रा 28 सितम्बर को गीजगढ, गुढ़ाचन्द्रजी, नादौती होते हुए खेड़ला खेड़ली में रात्रि विश्राम करेगी। 29 सितम्बर को सुबह जुलूस के साथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी में प्रवेश करेगी।

श्रीमहावीरजी में दो दिवसीय धार्मिक आयोजन होंगे। रविवार को दोपहर में पदयात्रियो का संघ की ओर से सम्मान किया जाएगा। धार्मिक ज्ञान प्रकाश प्रतियोगिता के लक्की ड्रा निकाले जाएंगे। रात्रि में आरती के बाद भक्ति संध्या होगी। 30 सितम्बर को सुबह अभिषेक, शान्तिधारा के बाद सामूहिक पूजा विधान होगा। दोपहर में पदयात्री बसों द्वारा जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।