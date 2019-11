क्षतिग्रस्त सड़क से दुर्घटना का अंदेशा

गुढ़लिया-अरनिया. ग्राम बास गुढ़लिया से सिकंदरा वाया दौसा जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। यह मार्ग मितरवाड़ी, द्वारापुरा, प्रतापपुरा, मोराड़ी, पीचूपाड़ा, देलाड़ी, धनावड़, कालाखोह, दौसा, गादरवाड़ा ब्राह्मणान, गुढ़लिया, अरनिया, काटरवाड़ा, गुढ़ाकटला, बांदीकुई एवं सिकंदरा से तक जुड़ा हुआ है। मुख्य मार्ग होने से दिनभर वाहन चालकों की आवाजाही बनी रहती है। डामरीकृत सड़क जगह-जगह से उखड़ चुकी है। रोडिय़ा बिखरी हुई है।

The possibility of accident from damaged road

पुष्पेन्द्रसिंह ने बताया कि इस मार्ग की मरम्मत कराए जाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी मांग कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किसानों को जिंस लेकर मण्डी जाने में भी खासी परेशानी होती है। कई बार तो दुपहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल तक हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है।





The possibility of accident from damaged road

रास्ते को चालू कराने की मांग



दौसा. लवाण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नांगल गोविन्द के दर्जनों ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंप कर रास्ता चालू कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि वे सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, लवाण तहसीलदार, विधायक एवं थानाप्रभारी के पास कई बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनका रास्ता चालू नहीं हो रहा है। इससे ब'चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। इस अवसर पर नहनूराम, दिनेश, विनोद, अशोक, महादेव, राकेश, अनिल, संतोष, जगवीर, मोनू, नर्बदा, मीरा, प्रेम, गंगा, सुमन सहित कई मौजूद थे।

चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग

दौसा. जिला मुख्यालय के समीपवर्ती सूरजपुरा गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को चरागाह भूमि से अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि अतिक्रमण से ग्रामीणों एवं मवेशियों का रास्ता बंद हो गया है। इस दौरान बाबूलाल, गणपत, गिर्राज, गोपाल सहित कई लोग मौजूद थे।



इसी प्रकार ग्राम रामथला के ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर चरागाह भूमि में बोरिंग खुदवा कर खेत में सिंचाई करने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि चरागाह भूमि पर मकान बनाकर बोरिंग भी लगा लिया है। उन्होंने अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इस अवसर पर रामकरण, सुरेश चन्द मीना, नाथूलाल, रामसहाय, नाथूलाल सहित कई मौजूद थे।

[MORE_ADVERTISE1]