पद दंगल ग्रामीण संस्कृति का आइना-मीना

लालसोट. बगड़ी गांव में चार दिवसीय आदीवासी संस्कृति समारोह रविवार से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत पद दंगल के साथ हुई।इसमें झंडू शेखपुुरा, जगन डंडा बसेड़ी व रामसिंह डीरोली गायक मंडलियों ने विभिन्न धार्मिक कथानकों पर रचनाएं पेश की। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कमल मीना ने कहा कि पद दंगल ग्रामीण संस्कृति का आइना होते हैं। इस तरह के आयोजनों से आदीवासी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। श्रीकिशन मीना, पप्पू मीना, पारस जैन, प्रभूलाल, बत्तीलाल, रामसहाय मीना, मुकेश सैनी, गिर्राज मीना एवं चंदर मीना समेत कई जने मौजूद थे।(नि.प्र)

लखेरा समाज की बैठक में विवाह सम्मेलन का निर्णय

दौसा. लखेरा समाज समिति दौसा की बैठक लखेरा धर्मशाला में सभापति अशोक मंडावर की अध्यक्षता हुई। महामंत्री रामेश्वर पीटीआई ने वार्षिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष परमानंद खेड़ला द्वारा वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। पिछले विवाह सम्मेलन की बकाया राशि की उगाही पर चर्चा की गई। शंकरलाल भांडारेज ने धर्मशाला में दो कमरे निर्माण की घोषणा की।साथ ही 25 नवम्बर देवउठनी एकादशी पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया गया। इसमें संरक्षक हंसराज भांडारेज, उपसंरक्षक मोतीलाल बसवा, अध्यक्ष अशोक मंडावर, उपाध्यक्ष भागीरथ कल्लावास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम लवाण, कोषाध्यक्ष नंदकिशोर बांदीकुई, उपकोषाध्यक्ष प्रहलाद दौसा को मनोनीत किया गया। बैठक में रमेशचंद, राधेश्याम, राकेश बांदीकुई, प्रवक् ता श्यामप्रकाश लखेरा आदि मौजूद थे।

गोवंश के लिए चारा-पानी का किया प्रबंध

लालसोट. भयपुर गांव के ग्रामीणों ने गोवंश के लिए चारा पानी का प्रबंध किया। इस मौके पर ग्रामीण फैलीराम मीना, राकेश बैपलावत, जगदीश सिंह, किशनसिंह घासीराम एवं कालूराम आदि ने बताया कि चारे पानी के अभाव में दर दर भटकता गोवंश खेतों तक जा पहुंचते हैं।इससे कई जने इन बेजुबानों के साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं। इसके चलते ग्रामीणों ने यह व्यवस्था की है।(नि.प्र)