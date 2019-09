शोभायात्रा से जैन समाज के दशलक्षण पर्व का आगाज

लालसोट. पावन वर्षा योग समिति के तत्वावधान में जैन संत आचार्य विवेक सागर ससंघ के चातुर्मास एवं दसलक्षण महापर्व के अवसर पर सोमवार को बडे जैन मन्दिर से श्रीजी की शोभायात्रा एवं कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई।

The procession of the Jain society started from the procession....जो बौंली बाजार, सदर बाजार, झरण्डा चौक, त्रिपोलिया बाजार, जवाहर गंज, अशोक सर्किल, ज्योतिबा सर्किल से गुजरती हुई जैन नसियां में विसर्जित हुई। जुलूस में छोटे बच्चे हाथों में तख्तियां एवं पीले रंग की साडिय़ों में सजी महिलाएं सिर पर कलश धारण कर कतार बद्ध चल रही थी।

The procession of the Jain society started from the procession....जुलूस में जैन संत भी मौजूद रहे। लोग संत का जयकारे लगा रहे थे। कोटा एवं सवाई माधोपुर से आई पांच बग्गियों में इन्द्र-इन्द्राणी विराजमान रहे। जुलूस में खास बात यह रही कि इसमें भाग लेने वाले सभी

महिलाएं एवं पुरुष भी नंगे पैर चल रहे थे। पुरुषों ने सफेद वस्त्र धारण कर रखे थे। पूरे मार्ग पर रंगोली भी सजाई गई। युवाओं एवं महिलाओं ने नृत्य भी किया। इससे पूर्व बडे जैन मन्दिर में दस लक्षण विधान कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर्ता, यज्ञ नायक, सौधर्म, ईशान इन्द्र सहित कलशों की बोलियां हुई।

The procession of the Jain society started from the procession..... जैन नसियां परिसर में मंगलवार से 12 सितम्बर तक संगीतमय तरीके से आयोजित होने वाले दश लक्षण विधान मण्डल स्थल की शुद्धि का विधिवत कार्यक्रम किया गया।

जैनाचार्य विवेकसागर ने कहा कि भाद्रपद महीने में दशलक्षण पर्व का बड़ा ही महत्व है। इसमें जितना त्याग, तप इत्यादि किए जाएं वे श्रेष्ठ होते हैं। दस दिनों में श्रीजी का अभिषेक, शान्तिधारा, नित्य नियम पूजन व दशलक्षण विधान प्रतिदिन होगा।

इसके पश्चात आचार्य के प्रवचन होंगे। शाम को आरती व सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। (नि.सं.)

गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया

लालसोट. शहर में गणेश जन्मोत्सव के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने घरो, मन्दिरों एवं प्रतिष्ठानों में गणपति की विशेष पूजा अर्चना कर प्रसाद भी वितरित किया। जगदम्बा कॉलोनी स्थित गणेश मन्दिर में उद्योग मंत्री परसादीलाल मीना के सानिध्य में पूजा-अर्चना की गई। सवा मन लड्डूओं का भोग लगाया गया।

ganesh chaturthi.... पालिकाध्यक्ष जगदीश प्रसाद सैनी, पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम जोशी, पार्षद दयाराम स्वामी, राकेशबिहारी शर्मा सहित गणेश मन्दिर समिति के संयोजक गोपाल लाल अग्रवाल, रमेश पहाडिया, देवी सिंह एडवोकेट छात्र संघ अध्यक्ष मनोज स्वामी आदि थे।

ganesh chaturthi.... जगदम्बा कॉलोनी गणेश मन्दिर में ग्यारह हजार एक लड्डूओं की झांकी सजाकर भोग लगाया तथा प्रसादी का वितरण किया गया। तम्बाकूपाड़ा स्थित सिद्धि विनायक गणेश मन्दिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई। भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। खोहरा पाड़ा स्थित गणेश मंदिर में गणेशजी की झांकी सजाई गई।