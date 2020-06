बढ़ता जा रहा कोरोना का प्रसार, तीन नए केस मिले

The proliferation of corona continues, three new cases found: अब जिले में 134 संक्रमित

दौसा. जिले में कोरोना का प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। खासकर जून माह में ही करीब 80 मामले सामने आ चुके हैं। अधिकतर केस बाहर से आए लोगों में निकले हैं। अनलॉक होने के बाद प्रसार बढऩे से चिकित्सा विभाग के साथ आमजन भी चिंतित है। जिले में कुल अभी तक 134 संक्रमित पाए गए हैं, हालांकि 109 केस रिकवर भी हो चुके हैं। वहीं मृत्युदर भी 3 प्रतिशत से कम है। फिर भी एकदम से कोरोना को बढऩा चिंता का सबब है।

उप जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुभाष बिलोनिया ने बताया कि महुवा के बोहरा मोहल्ला, खेड़ली व लालसोट निवासी एक-एक जना कोरोना संक्रमित मिला है। सम्पर्क में आए व्यक्तियों की जांच कर होम क्वारंटीन किया गया। पुलिस-प्रशासन ने आसपास के इलाकों में धारा 144 को सख्ती से लागू किया।



इधर, जयपुर जांच के लिए 10 हजार 197 कोरोना संदिग्धों के सैम्पल भेजे जा चुके हैं। रविवार शाम तक 199 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने अब तक 37 हजार 430 लोगों की स्क्रीनिंग करवा ली है। वहीं 35 हजार 806 लोगों की 14 दिन की आइसोलेशन अवधि पूरी हो चुकी है तो 1 हजार 617 लोग होम आइसोलेशन पर चल रहे हैं। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग की 289 टीमों ने 5 हजार 434 घरों के 31 हजार 208 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया है।

निजी जांच लैब कार्मिकों की होगी जांच

जिला अस्पताल के समीप व्यास कॉलोनी में एक ही परिवार के चार सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के आसपास निजी लैब कार्मिकों की जांच के आदेश दिए हैं। सीएमएचओ पीएम वर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन खत्म करने के लिए सभी निजी सोनोग्राफी सेंटर, प्रयोगशाला व सभी कैमिस्ट मेडिकल स्टोर संचालकों व उनके स्टाफ को जिला अस्पताल में कोरोना जांच के लिए सैम्पल देने के निर्देश दिए हैं।

दादी के साथ पोता भी निकला पॉजिटिव

भांडारेज. उप तहसील क्षेत्र के ग्राम खेड़ली में गत दिनों कोरोना पॉजिटिव आई एक बुजुर्ग महिला का पोता भी संक्रमित निकला है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. अंजना भार्गव ने बताया कि खेड़ली में बुजुर्ग महिला के साथ उसका पोता भी जयपुर गया था। 25 जून को उसकी जांच की गई। अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जयपुर ही चिकित्सालय में भर्ती किया गया। ग्राम खेडली में चिकित्सा विभाग द्वारा सर्वे का कार्य किया जा चुका है। अन्य परिजनों की भी रिपोर्ट तैयार की गई है। संक्रमित युवक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी है।

