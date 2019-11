गार्ड के डिब्बे में सवार यात्रियों को जवानों ने उतारा

The RPF landed the passengers in the railway guard compartment: इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब 10 मिनट खड़ी रही स्टेशन पर

बांदीकुई. आगरा-अजमेर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में शुक्रवार को यात्रियों की खासी भीड़ रही। यात्रियों के गार्ड के डिब्बे में घुस जाने पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को स्टेशन बुलाया गया और डिब्बे में बैठे यात्रियो को उतारने के बाद ही ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इसके चलते करीब 10 मिनट इंटरसिटी एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी रही।

The RPF landed the passengers in the railway guard compartment

रेलवे के मुताबिक सुबह आगरा-अजमेर इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंच गई। जहां कोचों में भीड़ अधिक होने के कारण यात्रियों को जगह नहीं मिल पाई। ऐसे में यात्री गार्ड के डिब्बे में सवार हो गए। इस पर गार्ड ने ट्रेन को ले जाने से इंकार कर दिया और स्थानीय रेल प्रशासन को सूचना दी।

इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने स्टेशन पहुंच गार्ड के डिब्बे में बैठे यात्रियों को उतारकर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। (ग्रामीण)

ताला तोड़कर दुकान से 52 हजार पार



बांदीकुई. शहर के बसवा रोड स्थित Óयूस व चाय रेस्टोरेंट की दुकान का ताला तोड़कर गुरुवार रात चोर गल्ले मे रखी 52 हजार रुपए की नकदी पार कर ले गए। सूचना पर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना का जायजा लिया। हालांकि देर शाम तक इस सम्बंध में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

52 thousand crossed from shop by breaking lock

पीडि़त सुरेशचंद शर्मा ने बताया कि पड़ौसी प्रदीप कुमार उसके पास 51 हजार 5 सौ रुपए रखकर गया था। यह रुपया उसे किसी को देना था। ऐसे में वह रात को इस राशि को दुकान में ही छोड़कर चला गया। सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो ताला टूटा दिखाई दिया और गल्ले में रखी राशि गायब मिली। (ग्रामीण)

