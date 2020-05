बाजारों में भीड़ उमडऩे से दिनभर रही जाम की स्थिति

पैदल गुजरना भी मुश्किल....The situation of the jam caused by overcrowding in the markets

बांदीकुई. कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर मॉडिफाइड लॉकडाउन में बाजार में लोगों की भीड़ उमडऩे लगी है। हालात ये हो गए हैं कि सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक बाजार के खुलने वाली समयावधि में चार से पांच बार जाम लग जाता है। इसमें लोगों का पैदल निकलना तक मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा माधोगंज मण्डी में तो हालात और भी बदतर हो गए हैं।

कुछ लोग तो मुंह पर मास्क तक पहने दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की ओर से लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस की पालना कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने से नहीं चूक रहे हैं। यदि समय रहते आमजन जागरुक नहीं हुता तो परेशानी बढ़ सकती है। नगरपालिका के सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश कुमार मीणा का कहना है कि लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तय समय से पहले एवं बाद में यदि कोई दुकान खुली मिलती है तो उन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना किया जा रहा है।

उधर, थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार मीणा का कहना है कि पुलिसकर्मी शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कई बार वाहन आड़े-तिरछे फंस जाने पर जाम लग जाता है।



गुटखे की कालाबाजारी पर नहीं लग रही लगाम

बसवा. भले ही सरकार ने लॉकडाउन में तम्बाकू पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन कस्बे की दुकानों में खुलेआम गुटखे की कालाबाजारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ढाई रुपए में बिकने वाला गुटखा कस्बे में 25 रुपए का मिल रहा है। 20 रुपए की बीडी का बंडल की ब्लैक में रेट 70 रुपए है। कई गुणा ज्यादा दाम देने के बाद भी बिना सिफारिश व्यापारी माल नहीं दे रहे हैं। कस्बे के व्यापारी बड़ी मात्रा में गुटखे व बीड़ी बाहर से लाकर कस्बे में सप्लाई कर रहे हैं। दुकान बंद करने के बाद जेब में गुटखा रखकर बेचने के लिए दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं। पुलिस प्रशासन भी आंख बंदकर बैठा है। कुछ दिन पूर्व एक व्यापारी के कर्मचारी ने गोदाम में रखी बीडी के बंडलों की बोरी चुराकर दूसरे दुकानदार को बेचने का मामला भी सामने आया था, लेकिन बीड़ी की कालाबाजारी उजागर होने के डर के कारण मामले को रफा-दफा कर दिया। पुलिस कस्बे में गश्त करती है, लेकिन दुकानदार वाहन को देखते ही शटर नीचे कर लेते हैं।

अतिक्रमण से हो रहा आवागमन बाधित

बडिय़ाल कलां. ग्राम पंचायत नंदेरा की ढाणी बीच की कोठी में कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने से आवागमन बाधित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते में अतिक्रमण किए जाने से बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। अतिक्रमण के कारण ग्रामीणों को पीने का पानी भी सही प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। जो पानी वह खारा है। पानी के टंैकरों की सप्लाई घरों तक नहीं हो पा रही है। कई बार उपखंड अधिकारी, जिला कलक्टर को अवगत करा दिया। Encroachment disrupts traffic