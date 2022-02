इकलौते पुत्र ने पिता की पत्थर से वार कर की निर्मम हत्या, मेहंदीपुर बालाजी में वारदात

The only son brutally murdered his father with a stone, incident in Mehandipur Balaji: सुनसान तीन पहाड़ की तलहटी की घटना, पुलिस ने तत्परता से आरोपी को मौके से दबोचा

दौसा Published: February 08, 2022 08:36:07 pm

मेहंदीपुर बालाजी. कस्वे में मंगलवार दोपहर अमरावती महाराष्ट्र से अपने मानसिक विक्षिप्त बेटे के इलाज के लिए मेहंदीपुर बालाजी आए एक पिता की उसी के बेटे ने पत्थर से वारकर निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार बालाजी कस्वे की तीन पहाड़ की तलहटी में महाराष्ट के अमरावती जिले से मेहंदीपुर बालाजी दर्शनों के लिए आए पुत्र ने पत्थर से वार कर अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर पहुंची बालाजी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को मौके से दबोच लिया।

इकलौते पुत्र ने पिता की पत्थर से वार कर की निर्मम हत्या, मेहंदीपुर बालाजी में वारदात

The only son brutally murdered his father with a stone, incident in Mehandipur Balaji थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि महाराष्ट्र के अमरावती निवासी बिष्णु पुत्र नाम देवरा उम्र 63 साल अपनी पत्नी हेमा व ड्राइवर विजय के साथ अपने मानसिक विक्षिप्त पुत्र अभिषेक का इलाज कराने सोमवार रात मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे थे। जहां उन्होंने आस्था धाम में कमरा किराए पर लिया तथा मंगलवार सुबह बालाजी महाराज के दर्शन कर वापिस रूम पर आ गए। जहां विष्णु अपनी पत्नी हेमा को कमरे पर छोडकर दोपहर लगभग 1:00 बजे अपने पुत्र अभिषेक व ड्राइवर विजय के साथ तीन पहाड़ स्थित भैरव बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए पहाड़ की तलहटी के कच्चे रास्ते से होकर जा रहे थे कि अचानक अभिषेक ने पहाड़ से पत्थर उठाकर अपने वृद्ध पिता विष्णु पर वार कर दिया।

इससे वह गिर गया इस पर ड्राइवर विजय बचाने आया तो अभिषेक उस पर भी वार करने पर उतारू हो गया, जिससे डरकर ड्राइवर विजय वहां से भाग गया। इसके बाद अभिषेक ने बडे पत्थर से अपने पिता विष्णु के सिर पर ताबडतोड वार कर सिर बुरी तरह कुचल दिया। इससे विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची बालाजी थाना पुलिस ने तत्परता से आरोपी अभिषेक को मौके से दबोच लिया तथा मृतक के शव को कब्जे में लेकर सिकराय अस्पताल पहुंचाया। जहां पर शव का पोस्टमार्टम करवा कर लाश ड्राइवर व मृतक की पत्नी हेमा के साथ अमरावती स्थित घर रवाना कर दिया। इसे लेकर चालक ने मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है।

The only son brutally murdered his father with a stone, incident in Mehandipur Balaji

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें