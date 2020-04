corona affected कोरोना का सावों पर साया, आखातीज पर नहीं सुनाई देगी बैण्डबाजे की आवाज, करोड़ों का कारोबार भी प्रभावित

दौसा.the sound of bandage will not be heard on the horrors, crores of businesses are also affected आखातीज पर चारों ओर से शहनाई की गूंज सुनाई देती है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस अबूझ सावे पर शादी-समारोह नहीं हो रहे। कोरोना की वजह से विवाह समारोहों पर ब्रेक लग गया है। आखातीज पर त्योहार जैसा माहौल नजर आता था, लेकिन इस बाद चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। सरकार ने हालांकि शादी-विवाहों पर पाबंदी तो नहीं लगाई है, लेकिन लॉकडाउन व जिले में लागू धारा 144 के कारण शादी समारोह संभव नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं।

जबकि बिना बारात आए शादी संभव नहीं है। रिश्तेदार भी नहीं आ पाएंगे। आखातीज के अलावा अपे्रल में इससे पहले भी 15, 16, 17, 20 व 23 अप्रेल के सावे थे।, लेकिन कहीं पर भी शहनाई की गूंज सुनाई नहीं दी। 3 मई तक वैसे ही लॉकडाउन है। जबकि मई माह में 1 व 2 मई को शादियों के सावे हैं। यदि आगे भी लॉकडाउन बढ़ा तो 4, 5, 6, 15, 17, 18, 19 व 23 मई के सावों पर भी शादियां मुश्किल ही हो पाएगी।

करोड़ों का कारोबार भी प्रभावित

दौसा. जिले में 21 मार्च 2020 से लोकडाउन के बाद शादियां नहीं हो रही है। आखातीज के सावे पर भी कोई शादियां नहीं हो पाएगी। जिले में किसी भी प्रकार के समारोह पर पूर्ण पाबन्दी लगा रखी है। यदि कोई शादी समारोह करता है तो लोकडाउन व धारा 144 की पालना नहीं हो पाएगी। एक जगह 5 लोगों से अधिक एकत्रित होने पर पाबंदी लगा रखी है। दौसा व लालसोट में कफ्र्यू है। कपड़ा व ज्वैलरी मार्केट भी बंद है। गांवों में भी शादियां नहीं हो रही है। यदि शादियां होती तो 24 मार्च को ही कार्यक्रम शुरू हो जाता। शहरों व गांवों में शादियां नहीं हो रही है। जिन लोगों ने शादियां तय की थी उन्होंने भी शादियां स्थगित कर दी है। जबकि पिछले वर्ष जिले में औसतन एक गांव में 5 शादियां हुई थी तो करीब 5 हजार शादियां हुई थी। करीब 200 करोड़ रुपए ज्वैलरी का कारोबार गत वर्ष हुआ था , जो इसबार प्रभावित हो गया । वहीं करीब 150 करोड़ रुपए का कपड़ा मार्केट में कारोबार हुआ था वह भी इस बार प्रभावित हो गया। इसके अलावा भी जिले में हलवाई, टैंट, परिवहन का का भी करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ है।

शादियों को कर दिया स्थगित

जिले में कई लोगों ने 26 अप्रेल को आखातीज के सावे पर शादियां तय कर दी थी। सरकार ने पहले 14 अप्रेल तक ही लॉकडाउन लागू किया था। तब लोगों को आस थी कि शायद लॉकडाउन खुल जाए तो शादियां हो जाए, लेकिन फिर 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा हो गई। इसके बाद फिर लोगों की आखातीज व अन्य सावों पर शादियों के समारोह करने की आस छूट गई। अब अधिकतर ने शादियों को स्थगित कर दिया।

धरी रह गई तैयारी

मार्च के दूसरे पखवाड़े, अप्रेल व मई में जिन लोगों ने अपने यहां शादियां तय की थी, उन लोगों ने तैयारियां भी कर ली थी। कोरोना के चक्कर में तैयारियां धरी ही रह गई। लोगों ने हलवाई, टैंट, वाहन, कैटिरिंग, कैमरामैन, मैरिज लॉन आदि तय कर लिए थे। कइयों ने तो एडवांस रुपए भी दे दिए थे। कपड़े व जेवर भी खरीद लिए, लेकिन सब पर कोरोना ने पानी फेर दिया।