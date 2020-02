कॉलेज के ताला जड़ धरने पर बैठी छात्राएं प्रशासन के दखल पर मानी, अनशन खत्म

दौसा. The students sitting on the lock of the college accepted the intervention of the administration, the fast endedश्रीसंत सुंदरदास राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में प्रस्तावित वार्षिकोत्सव व पारितोषिक वितरण समारोह स्थगित करने से नाराज छात्रसंघ पदाधिकारियों का आंदोलन दूसरे दिन गुरुवार को प्रशासन के दखल देने पर खत्म हो गया। बुधवार से ही कॉलेज गेट पर ताला जड़कर छात्राएं धरने पर बैठ गई थी। गुरुवार सुबह से अनशन भी शुरू कर दिया। इससे कॉलेज प्रशासन में हड़कम्प मच गया।

सूचना पर जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने नायब तहसीलदार सृष्टि जैन को कॉलेज भेजा। नायब तहसीलदार ने छात्रसंघ महासचिव दीक्षा शर्मा व उपाध्यक्ष अंजलि शर्मा सहित अन्य छात्राओं से वार्ता की। छात्राओं ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में कार्यक्रम को स्थगित किया है, क्योंकि वे सांसद को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहती हैं।

इसके बाद नायब तहसीलदार ने स्टाफ से चर्चा की। इसके बाद अवकाश पर चल रही प्राचार्य से फोन पर बात की। इसके बाद छात्राओं को भरोसा दिया गया कि शीघ्र ही नई तिथि निर्धारित की जाएगी तथा छात्राओं की सलाह के अनुसार ही कार्यक्रम होगा। इसके बाद छात्राएं मान गई तथा कॉलेज का गेट खोलकर अनशन खत्म कर दिया गया। इस दौरान गिरदावर लक्ष्मीकांत गुप्ता, कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. रेखा वर्मा सहित कॉलेज स्टाफ मौजूद था।