पुलिस थाने की हवालात की सलाखे तोड़कर शातिर वाहन चोर फरार

The thief escaped by breaking the bars of the Bandikui police station: पुलिस सुरक्षा पर सेंध, नाकाबंदी के बावजूद नहीं लगा सुराग

दौसा Published: December 19, 2021 08:10:18 pm

बांदीकुई. पुलिस थाने के हवालात की सलाखे तोड़कर रविवार सुबह एक शातिर वाहन चोर फरार हो गया। जैसे ही इस घटना का पता चला तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाने का समूचा स्टाफ आरोपी की तलाश में जुट गया। साथ ही जिलेभर में नाकाबंदी कराई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। घटना से पुलिस की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।

पुलिस थाने की हवालात की सलाखे तोड़कर शातिर वाहन चोर फरार

The thief escaped by breaking the bars of the Bandikui police station

जानकारी के अनुसार बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी अजीत मीना को थाने की हवालात में बंद कर रखा था। थाने का संतरी उनकी चौकसी कर रहा था, लेकिन करीब छह बजे संतरी की ड्यूटी बदलने के दौरान आरोपी मौका पाकर थाने की हवालात की सलाखों के एक सरिए को तोड़कर बाहर निकला और चकमा देकर थाने के पीछे के गेट से फरार हो गया।



पुलिस के अनुसार बाइक चोरी के मामले में दो आरोपी अजीत व ब्रजमोहन निवासी बाजौली जिला अलवर को प्रोडक्शन वारंट पर 17 दिसंबर को कौलाना उपकारागृह से गिरफ्तार किया गया था। जिन्हें पुलिस ने न्यायालय ने 20 दिसंबर तक रिमांड पर सौंपा था। आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ कर बाइक चोरी के मामलों में छह बाइक और तीन बाइकों के चेचिस बरामद किए। पुलिस को आरोपी से और भी कई मामलों में खुलासा होने की उम्मीद थी, लेकिन रिमांड अवधि पूरी होने से पहले ही आरोपी अजीत हवालात से फरार हो गया। आरोपी हवालात में अकेला बंद था। (ग्रामीण)

संतरी लाइन हाजिर

हवालात तोड़ कर भागने के मामले में पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने बताया कि थाने के संतरी समय सिंह को लाइन हाजिर किया है। पुलिस टीम जगह-जगह आरोपी की तलाश में मुस्तैदी से जुटी है।

इनका कहना है...

पुलिस हवालात से भागे बदमाश की गहनता से तलाश की जा रही है। आरोपी के दोस्तों व रिश्तेदारों की जानकारी जुटाकर दबिश दी जा रही है। संजय चंपावत, सीओ बांदीकुई आरोपी की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। जल्द ही आरोपी को दबोच लिया जाएगा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें