चोरियों पर ग्रामीणों का फूटा रोष, बाजार रहे बंद

लालसोट. रामगढ़ पचवारा कस्बे में दो दिनों में चोरी की दो वारदातें होने के बाद शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। कस्बे में लगातार हो रही चोरियों की वारदातों से नाराज ग्रामीणों ने करीब दो घंटे तक बाजार बंद रखते हुए कस्बे के मुख्य चौक पर जमा हो कर पुलिस की कार्यशैली पर रोष जताया। मौके पर पहुंची रामगढ़ पचवारा पुलिस को भी ग्रामीणों ने जम कर खरी खोटी सुनाई।

The villagers' angry on the thieves, markets remain closed



गुरुवार रात्रि चोरों ने कस्बे के मुुख्य चौक के पास खड़ी सुबोध गुप्ता की कार एक टायर रिम समेत खोल ले गए और कार को पत्थरोंं का सहारा देकर खड़ा कर गए। इससे पूर्व बुधवार रात कस्बे की एक निजी स्कूल से भी चोर 13 पंखे व 15 एलईडी बल्व ले गए थे। शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों को कार से टायर चोरी की जानकारी मिली तो मुख्य चौक पर जमा हो कर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर रोष प्रकट करने लगे। करीब दो घंटे तक कस्बे के बाजार भी बंद रखे।

कुछ देर बाद मौके पर रामगढ़ पचवारा थाना प्रभारी सुरेन्द्र कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की समझाइश का प्रयास करने लगे। ग्रामीणों ने उन्हें खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि पुलिस की अनदेखी से चोरी की घटना हो रही है। बाद में ग्रामीणों ने कहा कि तीन दिन में पुलिस ने चोरियों का खुलासा नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान एकबारगी तो ग्रामीण पुलिस पर पक्षपात करने के आरोप लगाते हुए आपस में भिड़ गए। इस दौरान पूर्व सरपंच कजोड़ मीना, विनोद मीना, मोहन सोनी, बाबू पेंटर, सूरज कटारा, अशोक खाडा समेत कई जने भी मौजूद थे।(नि.प्र.)

इस समाचार के साथ फोटो भी है:-एलएम 0607 सीडी,ई :- लालसोट के रामगढ पचवारा कस्बे में चोरियों की घटनाओं से आक्रोशित ग्रामीणों को समझाते थाना प्रभारी सुरेन्द्र कुमार शर्मा व चोरों द्वारा एक कार का खोला गया टायर



स्टेग वायर में करंट आने से राहगीर की मौत



लालसोट. शिवसिंहपुरा गांव निवासी एक जने की शुक्रवार को एक विद्युत ट्रांसफॉर्मर के पोल के पास लगाए गए स्टेग वायर में आ रहे करंट से मौत हो गई। सरपंच हरकेश मटलाना ने बताया कि रामफूल मीना (58) पुत्र धन्नालाल मीना की रास्ते में लगे स्टेग वायर में आ रहे करंट से मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने उसे लालसोट सीएचसी पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपर्द कर दिया। सरपंच ने घटना के लिए विद्युत निगम को जिम्मेदार बताते हुए पीडि़त परिजनों को उचित मुआवजे की मांग की है।(नि.प्र.)