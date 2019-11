मशाीन के आगे बैठ ग्रामीणों ने रुकवाया अण्डरपास का कार्य

The villagers stopped the work of underpass of Railway: कई ढाणियों के हुए रास्ते बंद, किया विरोध-प्रदर्शन

बसवा. कस्बे में रेलवे द्वारा अण्डरपास बनाने पर कई ढाणियों के रास्ते बंद होने पर शुक्रवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने विरोध-प्रदर्शन कर अण्डरपास का काम बंद करवा दिया। लोगों ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास में फाटक संख्या 149 बना हुआ है।

The villagers stopped the work of underpass of Railway

ग्राम पंचायत ने खिड़की दरवाजे से लेकर फाटक होते हुए खेल मैदान तक सीसी रोड का निर्माण कर रखा है। रेलवे पहले 149 पर अण्डरपास बना रही थी, लेकिन आनन- फानन में फाटक और स्टेशन के बीच में अण्डरपास बना दिया। रेलवे ने जिस जगह अण्डरपास बनाया है। उस जगह करीब 40 वर्ष पहले का फाटक संख्या 150 बना हुआ था, लेकिन रेलवे ने उस फाटक को हटा दिया।

रेलवे ने अण्डरपास का काम चालू होते ही फाटक संख्या 149 को भी बंद कर दिया। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि फाटक संख्या 150 पर अण्डरपास बनने से फाटक के दोनों तरफ मीनाकी ढाणी, न्यू कॉलोनी, कूल का बास, सैनियो की ढाणी, सुतराम की ढाणी, वाल्मीकि बस्ती व कई ढाणीयों के रास्ते बंद हो गए।रास्ता बंदे करने के विरोध में दर्जनों महिला-पुरूष खुदाई करने वाली मशाीन के आगे बैठ अण्डरपास का काम बंद करवा दिया

सहायक अभियंता रामअवतार मीणा ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग रास्ता निकालने की मांग पर अड़े रहे। लोगों ने बताया कि रास्ता बंद करने के कारण पानी के टैंकर भी नहीं पहुंच रहे हैं।लोगों ने चेतावनी दी की जब तक रास्ते का समाधान नहीं होगा, तब तक काम नहीं चलने दिया जाएगा।महिलाएं पूरे दिन अण्डरपास पर बैठकर भजन गाती रही।

पूर्व सरपंच छोटेलाल ईटोडा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष राधाकिशन मीणा, नवल रोछिया, पूरण मीणा, रामकिशन मीणा, लहरी मीना, रामस्वरूप मीणा, रामजीलाल, सत्यनारायण, प्रहलाद, विमला, कौशल्या, धोली मीणा, छोटी मीणा, सरोज, अनीता आदि मौजूद थे।

The villagers stopped the work of underpass of Railway