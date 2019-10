गांधी का अनुकरण कर रहा है सम्पूर्ण विश्व

दौसा. राजकीय कला महाविद्यालय में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'वर्तमान संदर्भमें गांधी दर्शन की प्रासंगिकताÓ विषय पर सेमिनार आयोजित की गई। मुख्य अतिथि पूर्व आरपीएससी सदस्य विनोदबिहारी शर्मा ने कहा कि आज विश्वभर में समस्याओं का समाधान गांधी दर्शन में खोजा जा रहा है।

गांधी ने सत्य, अहिंसा, स्वराÓय, शारीरिक श्रम, स्व'छता आदि पर बल दिया, जिसे विश्व अपना रहा है। प्राचार्यडॉ. Óयोत्सना श्रीवास्तव ने कहा कि गांधीजी साधन व साध्य की पवित्रता, कथनी और करनी में एकता पर विशेष बल देते थे। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अखिलेश मीना ने गांधी जयंती पर अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया।



आयोजन सचिव डॉ. निशि उपाध्याय, डॉ. देवेश सूद, विशिष्ट अतिथि डॉ. रश्मि चतुर्वेदी, डॉ. सीताराम बैरवा, डॉ. रीता पचहरा, डॉ. मीता गर्ग, डॉ. सुकांत शर्मा, डॉ. राजेन्द्र गुर्जर, डॉ. शंभुलाल मीना, डॉ. धर्मपाल, डॉ. पुष्पा बुटोलिया, डॉ. सुबोध गोस्वामी, डॉ. अर्चना कालरा, डॉ. रेनु मीना, डॉ. राÓयश्री यादव, डॉ. रंजना गर्ग, हरिराम मीना, डॉ. नीलम शर्मा आदि ने भी विचार व्यक्त किए।

गांधी जयंती पर आज रक्तदान शिविर

दौसा. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर बुधवार सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक पंडित नवलकिशोर शर्मा राजकीय पीजी कॉलेज में स्वै'िछक रक्तदान शिविर आयोजित होगा। इसमें 18 राजकीय व निजी कॉलेजों के विद्यार्थी, स्टाफसहित आमजन रक्तदान करेंगे। कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. एसडी गुप्ता ने बताया कि 18 से 60 वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। मंगलवार को विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अखिलेश मीना ने रक्तदान के लिए प्रेरित किया।



छात्राओं की रक्त जांच



गांधी जयंती पर होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर श्रीसंत सुंदरदास राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में एनएसएस इकाइयों के तत्वावधान में छात्राओं की रक्त जांच की गई। साथ ही संकल्प पत्र भरे। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अखिलेश मीना ने रक्तदान की भ्रांतियों को दूर किया।

