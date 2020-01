...फिर कैसे बढ़े रोडवेज की आय

... then how to increase roadways income: यात्रियों से परहेज कर बायपास से गुजर रही रोडवेज बसें

नांगल राजावतान. राजस्थान राÓय पथ परिवहन निगम घाटे से उभरने के लिए यात्रियों को लुभाने के लिए कई योजनाएं चलाता है, लेकिन निगम के अधिकारियों की उदासीनता के चलते यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। दौसा-लालसोट मार्ग पर चालक व परिचालक अपनी मर्जी से यात्रियों से परहेज करते हुए रोडवेज बसों को नांगल राजावतान बायपास से ले जाकर निगम को घाटे की ओर धकेल रहे है।

... then how to increase roadways income

-यात्रियों से परहेज कर बायपास से गुजर रही रोडवेज बसें



दौसा व सवाईमाधोपुर डिपो के अधिकारियों की लापरवाही के चलते डिपो की कई बसें नांगल राजावतान कस्बे में नहीं आकर बायपास से गुजर जाती हैं। इससे यात्रियों को आवागमन में परेशानी होने के साथ ही निजी वाहनों में सफर करना पड़ रहा है। इसके चलते रोडवेज बसों को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।



यात्री रविप्रकाश, सीपी शर्मा ने बताया कि दौसा डिपो की रोडवेज बस 16 जनवरी को शाम करीब चार बजे लालसोट से दौसा के लिए रवाना हुई। उन्हें नांगल राजावतान बायपास पर ही उतार दिया। परिचालक से बस कस्बे में लाने की करने पर यात्रियों से अभद्रता की गई। इसकी यात्रियों द्वारा डिपो के मुख्य प्रबन्धक से शिकायत की गई।

चालक व परिचालक पर कार्रवाई की जाएगी



इस संबन्ध में डिपो के मुख्य प्रबन्धक कैलाश मीना का कहना है कि बायपास से बसें नहीं ले जाने के लिए चालक व परिचालकों को पाबंद कर रखा है। इसके बाद भी बस को बायपास से लेजाने वाले चालक व परिचालक पर कार्रवाई की जाएगी।



दर्जनों गांवों का केन्द्र

नांगल राजावतान उपखण्ड मुख्यालय होने के साथ ही आस-पास के दर्जनों गांवों का मुख्य केन्द्र है। इसके चलते यहां से प्रतिदिन सैकडों यात्री यात्रा करते है। इसके बाद भी रोडवेज बसें बायपास से गुजरने से निगम को राजस्व की चपत लग रही है।

... then how to increase roadways income