बीमार हो तो अब अस्पताल जाने की नहीं है जरुरत, मोबाइल पर ई-संजीवनी ओपीडी से घर बैठे उपचार पाओ

दौसा.There is no need to go to the hospital now if you are ill, get treatment at home from e-Sanjivani OPD on mobile कोरोना वायरस ने समूचे देश में कहर बरपा रखा है। लोग सोशल डिस्टेंस की पालना करें, इसके लिए देशभर में लॉक डाउन है। वहीं अस्पतालों में अभी भी बीमार लोगों की आवाजाही है, जिसके चलते संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के 12 राज्यों में ई-संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की है।

इस योजना के तहत ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर घर बैठे उपचार पा सकते हैं। राजस्थान में भी यह सेवा शुरू हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन ई-संजीवनी ओपीडी पर जाकर अपना पंजीयन खुद कर सकता है।

जिला चिकित्सालय प्रशासन के अनुसार राजकीय अस्पतालों में जिस तरह टेलीमेडिसन की सुविधा थी, ठीक उसी तर्ज पर यह सुविधा है। टेलीमेडिसन में मरीज को अस्पताल आना पड़ता था, लेकिन इसमें मरीज को अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। वह अपने स्मार्ट फोन के जरिए ई संजीवनी ओपीडी साइट पर जाकर चिकित्सकों से ऑन लाइन परामर्श और उपचार ले सकता है।

साथ ही परामर्श पर्ची का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जिन लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं है या वे इस बारे में नहीं समझते तो वे समीप के ई-मित्र पर जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन चिकित्सक से परामर्श या उपचार मिलने के बाद समीप की मेडिकल शॉप से दवा लेकर अपना उपचार कर सकते हैं।