अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह में होंगे कई कार्यक्रम

साथिन अनिता शर्मा को सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं 11 हजार रुपए का चेक सौंपा गया

दौसा. जिला मुख्यालय पर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का शुभारम्भ समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश कुमार मीणा ने की। उक्त कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक शिल्पा गोखरू एवं दौसा पुलिस उपाधीक्षक नरेन्द्र कुमार थे।

इस अवसर पर परियोजना अधिकारी, साक्षरता महेश आचार्य, जिला समन्वयक यूनिसेफ परियोजना राजकुमार पालीवाल, पर्वत सिंह राठौड़, डॉ. सुधी शर्मा आदि मौजूदथे। आंगनबाड़ी कार्र्यकर्ता एवं साथिनों सहित लगभग 6 00 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिलाओं से सम्बन्धित मुद््दों, कानूनों एवं योजना पर विकसित पोस्टर एवं पम्पलेट का विमोचन किया गया। वहीं बांदीकुई ब्लॉक की साथिन अनिता शर्मा को सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं 11 हजार रुपए का चेक सौंपा गया।



सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग युगल किशोर मीना बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के दौरान & मार्च को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में चुप्पी तोड़ों दिवस आयोजित किया जाएगा। 4 मार्च को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह रोकथाम, घूंघट प्रथा समाप्ति पर जिला स्तरीय कार्यशाला होगी।

5 से 7 मार्च तक जिला स्तर पर किशोरी बालिका मेला किशोरी बालिकाओं के खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं विद्यालय छोड चुकी किशोरियों एवं विद्यालय नहीं जाने वाली बालिकाओं के शैक्षणिक भ्रमण, स्वास्थ्य जांच शिविर एवं ब्लॉक स्तर पर घूंघट प्रथा समाप्ति एवं बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता रैली एवं हस्ताक्षर अभियान तथा 8 मार्च को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सखी चौपाल आयोजित की जाएगी।

स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण



लालसोट. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. धीरज शर्मा ने सोमवार को डिडवाना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर कर्मियों को पुरुष नसबंदी व टीकाकरण के लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पीएचसी स्तर की नि:शुल्क जांच व दवा योजना का लाभ मरीजों को शत प्रतिशत देने के लिए भी कहा। शर्मा ने सलेमपुरा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण कर बालकों के टीकाकरण के लिए निर्देश दिए।(नि.प्र)