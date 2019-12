दौसा में घना कोहरा, सर्दी ने छुड़ा दी धूजणी

Thick fog in Dausa, people kept choking all day due to cold: शीतलहर से लोगों का हाल-बेहाल, लोग अलाव तापते आए नजर

दौसा. जिले में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह 10 बजे तक भी कोहरे की चादर छाई रही। हाइवे पर वाहन दिखाई नहीं दिए। शीतलहर से लोगों का जनजीवन ही प्रभावित कर दिया। शीतलहर एवं सर्दी के चलते लोग दिनभर ठिठुरते रहे। खास कर स्कूल जाने वाले छोटे बालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।

Thick fog in Dausa, people kept choking all day due to cold





जिलेभर में पिछले कई दिनों से जारी सर्दी का असर और तेज हो गया। सुबह से ही सूर्यदेव भगवान ने दर्शन नहीं दिए और सर्द हवाओं ने लोगों को कंपा कर रख दिया। सुबह से शाम तक जगह - जगह लोग अलाव जला कर तापते नजर आए। वहीं बाजारों से सुबह दुकानें देरी से खुली तो शाम को जल्दी ही सन्नाटा छा गया। लोग दिनभर गर्म कपड़ों में लिपटे रहे फिर भी सर्दी से धूजणी लगी रही। इधर चाय, पानी की दुकानों पर भी दिनभर भीड़ नजर आई। तापमान का पारा भी छह डिग्री सेल्सियस पर आ गया। सुबह फसलों के पत्तों पर ओस की बूंदे भी जमी दिखाई दी गई।

Thick fog in Dausa, people kept choking all day due to cold

शीतलहर से छूटी धूजणी, जमीं ओस की बूंद



कुण्डल पत्रिका. प्रदेश में हुई मावठ व ओलावृष्टि के बाद एकाएक तापमान में हुई गिरावट के बाद बढ़ी सर्दी ने लोगों के कंपकंपी छुडाकर रख दी। मंगलवार को हालात यह थे कि बंद कमरे में भी लोगों के धूजणी छूटती रही। सर्दी के कहर के चलते लोगों का जनजीवन और दिनचर्या प्रभावित हुई। दिनभर शीतलहर के चलने से लोग ऊनी कपडों में लिपटे देखे गये। धूजणी से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। ठिठूरन भरी सर्दी के चलते अद्र्धवार्षिक परीक्षा देने वालेे परीक्षार्थीयों को परेशानी का सामना करना पडा। वहीं तापमान में हो रही लगातार गिरावट के चलतेे पौधों पर गिरने वाली ओस की बूंदे जमने लग गई।

Thick fog in Dausa, people kept choking all day due to cold