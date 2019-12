सूने मकान से हजारों की नकदी व माल पार

Thousands of cash and goods cross from a listened house: शहर में लगातार तीसरे दिन भी चोरी

दौसा. शहर की श्रीनगर कॉलोनी में सोमवार रात को एक सूने मकान के ताले तोड़ कर चोर हजारों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। दौसा शहर में लगातार तीसरे दिन चोरी की वारदात हुई है।

पीडि़ता नरसो देवी मीना ने बताया कि वे लोग सोमवार दोपहर दो बजे हिण्डोन में अपने गांव में भतीजे के जन्मदिन कार्यक्रम में चले गए थे। मंगलवार सुबह जब वे मकान पर आए तो मकान का मुख्य दरवाजा एवं तीन कमरों एवं अलमारी के ताले टूटे हुए थे। अन्दर जाकर देखा तो 35 हजार रुपए नकद, सोने की चेन, चांदी की पायल व सोने की दो अंगूठियां गायब थी। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय पर पिछले तीन दिन से हो रही चोरी की वारदातों से लोग भयभीत है। वहीं पुलिस भी सकते में हैं।

पुलिस अधीक्षक ने खुलासे के दिए निर्देश



जिले के सभी थाना प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक ने गश्त बढ़ा कर चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। विशेष टीमों का गठन कर पिछले मामलों में भी खुलासे के निर्देश दिए हैं।

- अनिल सिंह चौहान, एएसपी दौसा।

चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार



कुण्डल. भांवता गांव में परचूनी की दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में कोलवा थाना पुलिस ने दो जनों गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। कोलवा थानाधिकारी बनवारी लाल ने बताया कि 21 अक्टूबर को भांवता गांव के बस स्टैण्ड पर दिनेश विजय की दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए का सामान चोरी हो गया था।जिसकी पीडि़त ने कोलवा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

पुलिस ने चोरी के आरोप में मुरारी जोगी निवासी रैणी थाना रैणी व कैलाश बैरवा, निवासी खरखड़ी चावडसिंह थाना राजगढ़ को प्रोडक्शन वांरट से गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने दौसा जिले सहित आस-पास के क्षेत्र में दर्जनों वारदात करना स्वीकार किया है।