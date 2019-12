शहर में दो मकानों से हजारों नकदी व सामान चोरी

Thousands of cash and goods stolen from two houses in the dausa: प्रतीक विहार व पटेल नगर में दिनदहाड़े चोरी

दौसा. जिला मुख्यालय पर गुुरुवार को दिनदहाड़े प्रतीक विहार कॉलोनी में एक सूने मकान में हजारों की नकदी व जेवरात चोरी हो गए। वहीं बुधवार रात को भी पटेल नगर में एक सूने मकान में चोरी हो गई।

Thousands of cash and goods stolen from two houses in the dausa



प्रतीक विहार निवासी कमलसिंह राजपूत ने बताया कि वे गुरुवार सुबह जयपुर चले गए थे। उनके अन्य परिजन स्कूलों के अवकाश के कारण गांव गएथे। चोरों ने मकान का मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ कर कमरे का ताला तोड़ा। कमरे में रखी अलमारी को चाबी से खोल कर उसके लॉकर को तोड़ कर उसमे रखे 30 हजार रुपए नकद, तीन जोड़ी पायजेब, चांदी की 4 चटकी, चांदी का एक गुच्छा व चांदी की एक चेन चोरी कर ले गए।

Thousands of cash and goods stolen from two houses in the dausa



इसी प्रकार पटेल विहार कॉलोनी में बुधवार रात को पुलिस के रिटायर्ड हैडकांस्टेबल नाथूसिंह चौहान के मकान के कमरे का ताला तोड़ कर चोर बालकों की स्कूल फीस के लिए रखे 20 हजार रुपए नकद एवं सवा सौ ग्राम चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। कोतवालीथाना पुलिस ने मौका देख कर जांच शुरू कर दी है।

नकदी समेत हजारों का सामान पार



सैंथल . खुरी खुर्द बस स्टैंड पर सरस डेयरी की दुकान से चेार बुधवार रात कंप्यूटर, बैटरी सहित हजारों रुपए का सामान पार कर ले गए। मीठालाल गुर्जर खुरी खुर्द बस स्टैंड पर पर डेयरी बूथ चलाता है। चोर रात को दुकान का ताला तोडकऱ बैटरी कंप्यूटर मशीन सहित दूध नापने के महंगे उपकरण ले गए, वही रिंकू सिंह की परचूनी की दुकान से खाद्य सामग्री सहित करीब दस हजार रुपए की नकदी चोर ले गए। सुबह जब पशुपालक डेयरी पर दूध देने पहुंचे तो शटर का ताला टूटा हुआ मिला।पुलिस ने मौका-मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सैंथल थाना इलाके में चोरी की बढ़ती वारदातों से लोगों में रोष व्याप्त है।

Thousands of cash and goods stolen from two houses in the dausa

चोरियों का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार



सैंथल. कस्बे में दो दिन पूर्व हुई चोरियों का खुलासा पुलिस ने गुरुवार को किया। थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि दो दिन पूर्व कस्बे में दो दुकानों के ताले तोड़कर चोर हजारों रुपए का सामान व नकदी पार कर ले गए थे।इसको लेकर पुलिस टीम गठित कर चोरी के आरोपी नरसी प्रजापत निवासी सैंथल को गिरफ्तार कर साामान बरामद कर लिया