तेज गति में कार पेड़ से टकराई, तीन दोस्तों की मौत

मंडावर/महुवा. (दौसा) Three friends died after the car crashed into a tree at high speedमंडावर थाना इलाके के रसीदपुर-पाखर चौड़ाकी रोड पर सोमवार देर रात्रि एक कार अनियंत्रित होकर बबूल के पेड़ से टकरा गई। इसमे तीन दोस्तों की मौत हो गई। इस मामले में एक मृतक के चाचा ने मृतक दोस्त के खिलाफ तेजगति एवं लापरवाही से कार को चलाने का मामला दर्ज करवाया गया है।

पुलिस ने बताया कि सोमवार देर रात्रि करीब साढ़े आठ बजे पाखर चौड़ाकी गांव से तीन दोस्त नई कार में बैठकर महुवा जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने शराब पी रखी थी। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जिससे नई कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में बैठ तीन दोस्तों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक घायल ने उपचार के लिए जयपुर जाते समय जयपुर के समीप टोल प्लाजा के पास दम तोड़ दिया।

थानाधिकारी लालसिंह राजपूत ने बताया कि हादसे में राहुल (22) पुत्र उदयभान गुर्जर, निरंकारी (27) पुत्र नरसी गुर्जर एवं विष्णु (24 )पुत्र गिर्राज जाति मीना तीनों निवासी पाखर-चौड़ाकी कार से महुवा जा रहे थे। इस दौरान कार पेड़ से टकरा गई।

सूचना मिलते ही रसीदपुर पुलिस चौकी प्रभारी भगवान सिंह मौके पर पहुंचे। जहां निजी वाहन से तीनों घायलों को महुवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करवाया गया।

जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान राहुल व निरंकारी को मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल विष्णु पुत्र गिर्राज मीना को गंभीर अवस्था में जयपुर रैफर कर दिया। जहां घायल विष्णु मीणा ने जयपुर ले जाते समय जयपुर टोल प्लाजे के समीप दम तोड़ दिया गया। जिसके बाद तीनों मृतकों के शवों को महुवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मोर्चरी में रखवाया गया।

जहां मंगलवार को सुबह तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया । थानाधिकारी लालसिंह राजपूत ने बताया कि उक्त मामले में मृतक राहुल के चाचा तोताराम गुर्जर ने मामला दर्ज करवाया कि उसके भाई के पुत्र राहुल के दोस्त कार चालक विष्णु कुमार मीणा ने कार को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर बबूल के पेड़ में टक्कर मार दी गई। जिससे कार में सवार उसके भाई के लडक़े राहुल सहित उसके दोस्त निरंकारी एवं विष्णु की मौत हो गई।