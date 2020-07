निर्माणाधीन मकान का हिस्सा गिरने से तीन मजदूर दबे, दो की मौत

Three laborers die after falling part of house under construction, two dead

दौसा. मुर्शीद नगर में बुधवार दोपहर एक निर्माणाधीन मकान का हिस्सा गिरने से तीन मजदूर दब गए। इनमें से दो की मौत हो गई तथा एक का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस व नगरपरिषद प्रशासन ने दबे हुए मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जेसीबी की सहायता से मलबा हटाया गया।

दौसा कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मीना ने बताया कि मुर्शीद नगर में मकान का निर्माण चल रहा था। दोपहर करीब १२ बजे अचानक मकान का हिस्सा (आर्च) ढह गया। इसके मलबे के नीचे दबने से हापावास निवासी छोटेलाल ऊर्फ रामकिशन (३२) पुत्र कानाराम बैरवा तथा उसका चचेरा भाई महेश (२३) पुत्र कल्याणसहाय बैरवा तथा हरकेश बैरवा पुत्र रामजीलाल घायल हो गए। उन्हें जेसीबी की सहायता से मलबा हटाकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां डॉ. रकमसिंह ने छोटेलाल व महेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं हरकेश का उपचार शुरू कर दिया गया।



कोतवाल ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ठेकेदार रानीवास निवासी नारायण बैरवा व मकान मालिक से पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी। इधर, नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि निर्माणाधीन मकान पैराफेरी क्षेत्र में है। निर्माण को लेकर स्वीकृति, एनओसी, गुणवत्ता आदि के बारे में जांच की जाएगी।



सुनते ही दौड़ पड़े लोग

निर्माणाधीन मकान का हिस्सा गिरते ही मुर्शीद नगर में घटना स्थल पर लोग जमा हो गए। पुलिस बल व नगरपरिषद का दस्ता भी मौके पर पहुंचे। छत पर मजदूरों के फंसे होने पर जेसीबी बुलाई गई। एक नगर परिषद व दूसरी पार्षद बाबूलाल जैमन की जेसीबी मौके पर पहुंची तथा मलबे को हटाया। इसके बाद सीढ़ी लगाकर पुलिस ने लोगों की सहायता से मजदूरों को नीचे उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया।



तीन दिन पहले डाली थी छत

घायल मजदूर हरकेश के बड़े भाई श्रमिक भरतलाल ने बताया कि तीन दिन पहले ही छत डाली गई थी। वे सभी मिलकर बुधवार को आर्च के नीचे लगी ईंटों को निकाल रहे थे। इस दौरान अचानक निर्माण ढह गया और तीनों दब गए।

