दुकान से तीन लाख की बैटरियां चोरी

Three lakh batteries stolen from the shop: चौराहे पर एक सप्ताह में चोरी की दूसरी वारदात, घटना को लेकर व्यापारियों ने जताया रोष

सिकंदरा. सिकंदरा चौराहे के दौसा रोड पर चोर शनिवार रात को इलेक्ट्रिक की दुकान का शटर तोड़कर तीन लाख रुपए की कीमत की करीब 60 बैटरियां ले गए। घटना का पता दुकान संचालक को सुबह दुकान पहुंचने पर लगा। दुकान संचालक ने इसकी सूचना सिकंदरा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लेकर साक्ष्य जुटाएं। व्यापारियों ने सिकंदरा चौराहे पर बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस के समक्ष रोष जताया। व्यापारियों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की। पुलिस द्वारा आश्वासन देने के बाद व्यापारी शांत हुए।

व्यापारी धाराङ्क्षसह बासड़ा ने बताया कि कैलाश ऑटो इलेक्ट्रिक वक्र्स का संचालक कैलाश सैनी शनिवार रात को दुकान बंदकर घर चला गया। सुबह सात बजे जब दुकान पर पहुंचा तो शटर टूटा हुआ मिला। चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या व्यापारी जमा हो गए। सिकंदरा थाने से पहुंचे पुलिसकर्मियों ने साक्ष्य जुटाए। व्यापारियों ने पुलिस से जल्द वारदात का खुलासा करने की मांग की। व्यापारियों का कहना था कि एक सप्ताह पूर्व गीजगढ़ रोड पर भी दुकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर चोर तीन लाख रुपए के मोबाइल पार कर ले गए थे।

इसके बाद भी पुलिस द्वारा रात्रि गश्त में लापरवाही बरती जा रही है। पुलिस ने व्यापारियों को वारदात का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया। इस संबंध में दुकान संचालक कैलाश सैनी ने सिकंदरा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ दुकान का शटर तोड़कर 50-60 बैटरी चुराने का मामला दर्ज कराया है।

टैंकर की टक्कर से युवक की मौत



दौसा. लालसोड रोड पर जोशी की कोठी के समीप रविवार दोपहर बाद दौसा की ओर से जा रहे एक टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रेटा की झुरावतों की ढाणी निवासी हंसराज मीना (30) दौसा से लालसोट की ओर जा रहाथा। पीछे से तेजगति में आ रहे एक टैंकर ने उसको टक्कर मार दी। इसमें युवक की मौत हो गई। सदरथाना पुलिस ने शव को लाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।