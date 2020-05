अंधड़ व बरसात से टिन-टप्पर उड़े, दर्जनों पेड़ व खम्भे हुए धराशायी

दौसा. Tin-tappers were blown away by rains and rain, dozens of trees and pillars razed जिलेभर में सोमवार शाम को मौसम का मिजाज बदलने से अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई। जिला मुख्यालय पर शाम करीब साढ़े 4 बजे से अंधड़ शुरू हो गया। शाम 5 बजे तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान बिजली भी गुल हो गई। उल्लेखनीय है कि जिले लगातार दो दिन से मौसम का मिजाज बदलने से बारिश हो रही है। वहीं रविवार रात को भी जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई। जिले में सोमवार को अंधड़ आने से कई पेड़ धराशाही हो गए। कई जगह बिजली के तार टूट गए। इससे कई जगह रातभर बिजली सप्लाई भी बाधित रही। हालांकि बारिस के बाद लोगों को गर्मी में तो राहत मिल गई। दो दिन से तापमान में भी गिरावट आई है।

महुवा . उपखण्ड क्षेत्र में तेज अंधड़ के साथ आई बरसात से दर्जनों पेड़ धराशाई हो गए। जिसके चलते दर्जनों बिजली के खंभे भी टूट जाने से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार शाम तेज हवाओं के साथ अंधड व बरसात के चलते क्षेत्र के बालाहेड़ी, हुडला ग्वारकी, रौत हडिया, गगवाना, गढी, मौजपुर, सहित अन्य गांव में दर्जनों पेड़ टूटकर बिजली की लाइन पर गिर जाने से दर्जनों बिजली के खंभे भी टूट गए। जिसके कारण महुवा उपखंड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। वहीं उपखंड क्षेत्र के गांवों के सडक़ मार्गो तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी दर्जनों पेड़ सडक़ पर गिर जाने से मार्ग भी अवरुद्ध हो गए । जिसे पुलिस ने जेसीबी की सहायता से हटा कर दूर कर राजमार्ग खुलवाया।

कनिष्ठ अभियंता रिंकेश मीणा ने बताया कि महुवा क्षेत्र में करीब तीन दर्जन बिजली के खम्बे टूट गए हैं । जिसके चलते विद्युत आपूर्ति गड़बड़ा गई है। उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में वापस पोल खड़े कर विद्युत आपूर्ति चालू करवा दी गई है। वहीं कुछ जगहों पर कार्य जारी है।

मानपुर. क्षेत्र में सोमवार शाम झमाझम बारिश के साथ हवा चली। बिजली की गडगड़़हाट के साथ झमाझम बारिश होती रही। कई जगह बेर के आकर के ओले भी पड़े। कई जगहों पर दर्जनों पेड़ गिर गए।

महेश्वरा कलां. कस्बे सहित आसपास क्षेत्र में रविवार रात व सोमवार दोपहर अंधड़ के साथ बरसात हुई। कई स्थानों पर बेर के आकार के ओले भी गिरे। खम्भे व ट्रांसफार्मर गिर जाने से कई गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों में लगे टीन शेड उड़ जाने से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ। सोमवार सुबह किसानों ने ट्रैक्टरों से खेतों को तैयार कराया।