आज हाड़ौती व जयपुर में होगा टी-20 का फाइनल मुकाबला

Today T-20 final match will be held in Hadauti and Jaipur: शतकीय पारी खेलकर टीमों को फाइनल में पहुंचाया

कुण्डल. शिवा स्पोट्र्स क्लब कुण्डल व देहरादून क्लासेज दौसा के संयुक्ततत्वावधान में राजकीय उ"ा माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित 22वीं राष्ट्रीय स्तर टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को रोमांचक सेमीफाइनल में मुकाबले हुए। क्लब उपाध्यक्ष सियाराम एडवोकेट ने बताया कि पहला सेमीफाइनल नैयना क्रिकेट क्लब जयपुर व संस्कार क्रिकेट एकेडमी जयपुर के मध्य खेला गया। नैयना क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी।

Today T-20 final match will be held in Hadauti and Jaipur

ओपनर अजय बेनीवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए &5 गेंद पर 9 चौके व 8 छक्कों की मदद से आतिशी शतक लगाकर नाबाद 101 रन की लाजवाब पारी खेलकर क्रिकेटप्रेमियों का दिल जीत लिया। दूसरे ओपनर भरत शर्मा ने & चौके एवं 2 छक्के की बदौलत 25 रन बनाए। लेकिन मध्यमक्रम के बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन कर दर्शकों को निराश किया। बल्लेबाज गोयल & रन बनाकर कैचआउट, राजेन्द्र 9 रन बनाकर कैचआउट, व प्रतीक 2 रन बनाकर रनआउट होकर पैवेलियन की राह पकडी। निचलेक्रम के बल्लेबाज दिनेश ने लडखड़़ाती अपनी टीम को 5 चौके व 1 ***** लगाकर &2 रन बनाकर संभाला। टीम ने विपक्षी टीम को 18 9 रन का लक्ष्य दिया।



जवाब में संस्कार क्रिकेट एकेडमी जयपुर की शुरुआत खराब रही। ओपनर बल्लेबाज भावेश दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर 6 लगाकर तीसरी गेंद पर पुन:6 लगाने के प्रयास में कैच थमाकर आउट हुआ। दूसरे छोर पर टिके ओपनर मनोहर भी & चौके व 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाकर कैचआउट हुआ। मध्यक्रम के बल्लेबाज देवप्रकाश व ईशान बिना खाता खोले आउट होकर पैवेलियन लौटे। वहीं बल्लेबाज यश भी अपनी टीम के लिए महज 8 रन ही जोडऩे में सफल रहे। लगातार गिर रहे विकेट के बाद मध्यमक्रम के बल्लेबाज सुनील ने 8 चौके व 6 छक्कों की बदौलत नाबाद 77 रन बनाकर अपनी टीम को मंजिल तक ले जाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेटों के पतन से विजय दिलवाने में नाकाम रहा। संस्कार एकेडमी 179 रन पर ढेर होकर 9 रन से सेमीफाइनल मुकाबला हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। अजय बेनीवाल को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

Today T-20 final match will be held in Hadauti and Jaipur



दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला हाड़ौती हन्टर्स व सुराणा क्रिकेट एकेडमी जयपुर के बीच खेला गया। जयपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। पहले ओवर की चौथी गेंद पर टीम के 10 रन के स्कोर पर ओपनर बल्लेबाज अप्रित का विकेट गिरा। दूसरे ओपनर बल्लेबाज महेश अधिकार भी 2 चौके व 1 छक्के की सहायता से 16 रन बनाकर कैचआउट हुआ। मध्यमक्रम के बल्लेबाज साकेत & चौके व 2 छक्के की मदद से 24 रन, राजवीर 2 चौके व 1 छक्के की मदद से 16 रन, लोकेश 4 रन, विजेन्द्र 2 रन व मनीष 9 रन बनाकर आउट होकर लोटे। मध्यक्रम के एक बल्लेबाज धर्मेन्द्र ने 6 चौके व 5 छक्के लगाकर 6 1 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। निचलेक्रम के बल्लेबाज सौरभ ने 2 चौके व 4 छक्के की मदद से && रनों का सहयोग देकर अपनी टीम के स्कोर को 194 रन तक पहुंचाया।



जवाब में हाड़ौती की शुरुआत ठीक नहीं रही। पहले ओवर की पहली गेंद पर ओपनर बल्लेबाज चिराग लम्बा हिट लगाने के चक्कर में कैच थमाकर आउट हुआ। दूसरे ओवर की अन्तिम गेंद पर ओपनर बल्लेबाज रोहित महज 4 रन बनाकर गेंदबाज सौरभ की गेंद पर बोल्ड हुआ। मध्यमक्रम के बल्लेबाज मनीष व दीपू ने मैदान पर आते ही चौकों और छक्कों की बरसात कर पहाड़ से चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को बेहद आसान में लक्ष्य में बदलकर रख दिया। मनीष ने 24 गेंद में 1& चौके व 4 छक्के लगाकर बेहतरीन 8 & रन की अद्र्धशतकीय पारी खेली। दीपू ने मैदान पर आते ही छक्कों की झड़ी लगा दी। दीपू ने 21 गेंद में 14 छक्के व & चौके लगाकर नाबाद शतक लगाकर अपनी टीम को लाजवाब जीत दर्ज करवाकर फाइलन मुकाबले के लिए अपनी दावेदारी पेश की। दीपू को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया।



क्लब अध्यक्ष सियाराम एडवोकेट ने बताया कि देहरादून कप का खिताबी मुकाबला बुधवार को हाड़ौती हन्टर्स व नैयना क्रिकेट एकेडमी जयपुर के बीच होगा। विजेता टीम को 51 हजार रुपए नकद व आकर्षक ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को 21 हजार रुपए व आकर्षक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।

Today T-20 final match will be held in Hadauti and Jaipur