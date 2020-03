प्लेटफार्म व प्रतीक्षालय के निर्माण की कछुआ चाल

Tortoise of construction of platform and waiting room: प्रवेश द्वार निर्माण कार्य यात्रियों के लिए बना दुविधा, करीब डेढ़ साल पहले हुआ था कार्य शुरू

बांदीकुई. भले ही रेल प्रशासन का स्टेशन को हैरिटेज के रूप में विकसित किए जाने का सपना हो, लेकिन स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार व प्लेटफार्म का निर्माण कार्य कछुआ चाल से होने से यात्रियों के लिए सुविधा की जगह दुविधा साबित हो रहा है। रेल सूत्रों के मुताबिक जनवरी २०१८ में रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार के पुराने भवन को तोड़ दिया गया। इसके बाद करीब एक वर्ष तक निर्माण कार्य बंद रहा। इसके बाद से ही निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। इससे यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्योंकि निर्माण कार्य होने से द्वितीय प्रवेश द्वार पर अस्थाई टिकट खिड़की संचालित हैं। यहां बैठने के लिए जगह की कमी भी अखर रही है।

Tortoise of construction of platform and waiting room

प्लेटफार्म छह पर पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी के लिए आवाजाही करने वाले अधिकांश यात्री द्वितीय प्रवेश द्वार से होकर ही आवाजाही करते हैं। जबकि प्लेटफार्म छह के लिए राज्य सभा सांसद विजय गोयल की ओर से करीब सवा करोड़ रुपए से अधिक का बजट भी दिया गया है और सांसद कई बार अवलोकन कर कार्य को गति दिए जाने के निर्देश भी दे चुके। इसके अलावा रेलवे के अधिकारी भी आए दिन निरीक्षण कर कार्य को तेज किए जाने के निर्देश दे चुके हैं।



प्लेटफार्म एक से जाना पड़ता है दूसरे पर



जयपुर से दिल्ली एवं दिल्ली से जयपुर व आगरा जाने वाली अधिकांश ट्रेनें प्लेटफार्म एक से तीन से तक गुजरती हैं। इसके बाद यात्रियों को सिकंदरा रोड बस स्टैण्ड जाने के लिए द्वितीय प्रवेश द्वार (प्लेटफार्म) से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में द्वितीय प्रवेश द्वार पर निर्माण कार्य होने व असुविधाएं होने से यात्री रेल प्रशासन को कोसते दिखाई देते हैं। इस रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन करीब ७० से अधिक सवारी गाड़ी एवं करीब ८ हजार यात्री भार है। इससे रेलवे को प्रतिदिन करीब ५ लाख रुपए की राजस्व आय होती है, लेकिन यहां छाया एवं बैठने की भी समुचित सुविधा नहीं है।

Tortoise of construction of platform and waiting room



अनाधिकृत रेलवे ट्रेक करना पड़ता है पार

रेलवे स्टेशन पर स्थित फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चलने से यात्रियों का आवागमन बंद है। ऐसे में यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रेक पार करना पड़ रहा है या फिर फेरे लगाकर जाना पड़ता है। इससे महिला यात्री एवं बच्चों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। (कां.सं./ग्रामीण)

Tortoise of construction of platform and waiting room