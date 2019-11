सड़क मार्गों पर कचरा फैलाते गुजरती हैं ट्रैक्टर-ट्रॉलियां

दौसा. नगर परिषद की कचरा संग्रहण योजना लोगों के लिए सुविधा के बजाय दुविधा बनी हुई है। सफाईकर्मियों द्वारा शहर के गली-मोहल् लों में सफाई कर कचरा एकत्र कर दिया जाता है, वहीं कुछ स्थानों पर परिषद द्वारा रखे गए कचरा पात्रों में लोगों द्वारा घरों व प्रतिष्ठानों से निकलने वाला कचरा उनमें डाल दिया जाता है। जो कई दिनों तक नहीं उठाने पर बदबू मारने लगता है। बाद में लोगों की शिकायत पर परिषद द्वारा ट्रैक्टर-ट्रालियों में भरवाकर डम्पिंग यार्ड में भेजा जाता है।

Tractor-trolleys pass through the garbage on the roads

इन टै्रक्टर-टॉलियों में भरे जाने वाले कचरे को ढकने के लिए कोई संसाधन नहीं होने से ये कचरा वापस सड़क मार्गों पर फैलाते हुए गुजरते हैं। कई बार तो ट्रॉलियों का कचरा उनके पीछे चलने वाले वाहन चालक की आंखों में चला जाता है। इससे वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बारे में परिषद अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे समस्या जस की तस बनी हुई है।

मोबाइल छीनकर भागे बाइक सवार



मानपुर. कस्बे में बालाजी मंदिर के सामने गुरुवार रात एक शादी समारोह में शामिल होने आए युवक क ो मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ गया। अज्ञात बाइक सवार युवक मोबाइल छीनकर ले गए। युवक ने दूसरी बाइक से पीछा भी किया, लेकिन तेज गति से बाइक चलाकर अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गए।



मानपुर निवासी अशोक शर्मा ने शुक्रवार को मानपुर थाने में अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि वह जयपुर से मानपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हुआ था। रात 8:40 बजे बालाजी मंदिर के सामने दोस्त से बात कर हा था। तभी पीछे से दो जने बाइक से आए और मोबाइल छीनकर ले गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

