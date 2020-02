लालसोट बायपास से वाहनों का आवागमन चालू, मिलेगी जाम से राहत

Traffic from Lalsot bypass will start, relief from jam: 15. 5 किमी लंबे इस बायपास से प्रतिदिन पांच हजार बड़े व भारी वाहन गुजरेंगे

लालसोट. मनोहरपुर- कोथून नेशनल हाइवे 11 ए पर दौसा से कोथून के बीच सड़क निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के साथ ही लालसोट बायपास का भी निर्माण कार्य पूरा हो गया। ऐसे में बायपास से वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया है। अनुमान के अनुसार 15. 5 किमी लंबे इस बायपास से प्रतिदिन पांच हजार बड़े व भारी वाहन गुजरेंगे। जिससे शहर में हमेशा बने रहने वाले जाम की समस्या व हादसों के खतरों से आमजन को मुक्ति मिलेगी।

Traffic from Lalsot bypass will start, relief from jam

बायपास का निर्माण दो वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और करीब छह माह पूर्व ही सड़क निर्माण व सुरक्षा प्रबंध पूरे भी कर लिए गए थे, लेकिन निर्झरना से अमराबाद के बीच एक जगह पर भूमि विवाद के चलते सड़क निर्माण कार्य नहीं हो पाया था। गत दिसम्बर में प्रशासन द्वारा रोड पर आने वाली जमीन से निर्माणों को हटाने के बाद शेष रही सड़क का निर्माण होने से साथ ही डिडवाना रीको एरिया से लाखनपुर के बीच सड़क निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया।

वाहनों की सुरक्षा व सुगम आवागमन के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। रोड के दोनों तरफ सुरक्षा रैलिंग लगाई गई है और सभी फ्लाई ओवर, आरओबी व आबादी क्षेत्रों में रोड़ लाइट भी लगाई है। डिडवाना में दौसा- गंगापुर रेल लाइन पर आरओबी, लालसोट- तूंगा रोड डिडवाना गांव में फ्लाईओवर व निर्झरना गांव के पास लालसोट- श्यामपुरा रोड पर फ्लाई ओवर व कई जगहों पर पुलियांं का भी निर्माण पूरा हो गया है।(नि.प्र)



ये गांव जुड़े हाइवे से



लालसोट बायपास का निर्माण होने से उपखण्ड के आधा दर्जन गांव भी अब एनएच 11 ए से जुड़ जाएंगे। यह बायपास डिडवाना रीको एरिया से शुरू होकर डिडवाना, देहलाल, श्रीया, अमराबाद, निर्झरना,चौण्यिावास, उगरियावास से गुजरता हुआ लाखनपुर तक जाता है। इन गांवों से यह बायपास गुजरने से जहां क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं रामगढ़ पचवारा, संवासा, श्यामपुरा कलां समेत आस पास के करीब दो दर्जन अन्य गांवों के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने आने के लिए लालसोट नही आना पड़ेगा। इससे समय व धन की बचत हो सकेगी।



सलेमपुरा व समेल में बनाए जा रहे है रेस्ट ऐरिया



लंबे रूट पर चलने वाले वाहनों के रुकने व अन्य वाहनों के बायपास पर चढऩे के लिए कई जगह सर्विस रोड भी बनाया गया है। इसके अलावा लालसोट से दौसा के बीच सलेमपुरा व लालसोट से कोथून के बीच समेल के पास रेस्ट ऐरिया का भी निर्माण किया जा रहा है। इस एरिया में विश्राम गृह, दुकान, रेस्टोरेंट, मनोरंजन व शौचालयों समेत सभी सुविधाएं होगी।



यातायात हुआ सुचारू



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा के परियोजना निदेशक वाई. बी. सिंह ने बताया कि बायपास पर सड़क का निर्माण व सुरक्षा प्रबंधों का काम पूरा कर लिया गया है। फिनिशंग का ही काम शेष रहा है।(नि.प्र)

