सड़कों के निर्माण से सुगम होगा आवागमन-मुरारी

Traffic will be easier due to the construction of roads - Murari- आठ निर्माण कार्यों का शिलान्यास

दौसा Published: January 30, 2022 08:23:54 pm

दौसा. नगरपरिषद क्षेत्र में रविवार को कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारीलाल मीणा ने विभिन्न वार्डों में बनने वाली आठ सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री का लोगों ने स्वागत किया। Traffic will be easier due to the construction of roads - Murari

शिलान्यास समारोह में मंत्री ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से जहां शहर के विकास को गति मिलेगी, वहीं शहरवासियों का आवागमन भी सुगम होगा। दौसा को विकसित शहर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शहर के प्रवेश की सड़कें भी सुंदर बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए साढ़े तीन सौ करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है तथा निविदा जारी होने वाले हैं। वहीं शहर के लिए 126 करोड़ की डीपीआर बन गई है। भांकरी व नीलकंठ पहाड़ी के विकास के लिए भी प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया है।



इस अवसर पर नगर परिषद सभापति ममता चौधरी ने कहा कि शहर में आवागमन व यातायात का संचालन प्रभावी रूप से संचालित रहे, इसके लिए अन्य वार्डों में भी शीघ्र ही सड़कों का निर्माण और किया जाएगा। कृषि उपज मंडी में मंडी रोड निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में मानगंज व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश चौधरी के नेतृत्व में मंत्री, पार्षदों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का माला, साफा व शॉल से भव्य स्वागत किया गया।



समारोह में प्रधान प्रहलाद रोहड़ा, नगर परिषद उपसभापति कल्पना जैमन, कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम भांडारेज, नरेंद्र जैमन, महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव रेणु कटारिया, रुकमणी गुप्ता, पार्षद प्रदीप जौण, दिव्या चौधरी, मंजू मीना, संतोष मीना, मीरा देवी, भरत लाल मीणा, भूरामल मीना, एईएन डीआर मीना, पदम कसाना, राकेश मीना, सियाराम सत्तावन, राजेश सैनी, गोपीशंकर चौधरी, संदीप जौण सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। वार्ड नं. 1 में शिलान्यास के दौरान बाबूलाल सैनी, सुंदरसिंह गुर्जर, जगदीश मोड़ा, किशन महावर, उमर हाशमी आदि मौजूद थे।

20 किमी लंबाई की सड़कें बनेंगी

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार दौसा नगर परिषद क्षेत्र में कुल 20 किलोमीटर लंबी 14 सड़कों का निर्माण होगा। इनमें मानगंज इंटरलॉकिंग टाइल रोड, खण्डेलवाल मिष्ठान भंडार से मंडी गेट तक सीसी सड़क व दोनोंं साइड में टाइल तथा मंडी रेलवे फाटक से हाइवे तक रिपेयरिंग कार्य 110 लाख की लागत से होगा।

इसके अलावा वार्ड नंबर 22 में लालसोट रोड से रामनगर तक डामर रोड 35 लाख, वार्ड नंबर 1 में सिकलीगर बस्ती से प्रतीक विहार कॉलोनी तक डामरीकरण व इंटरलॉकिंग टाइल रोड 25 लाख, वार्ड नंबर 44 में डामरीकरण सीसी रोड व नाली निर्माण का कार्य आगरा रोड से मीन भगवान मंदिर तक 45 लाख, वार्ड नंबर 54 में सीसी इंटरलॉकिंग टाइल रोड 48 लाख, वार्ड नंबर 53 में सीसी/इंटरलॉकिंग टाइल रोड का कार्य जड़ाव फाटक से रेलवे लाइन होते हुए महावर कॉलोनी तक 25 लाख, वार्ड 55 में सैंथल रोड से जेल तक डामर रोड 55 लाख तथा वार्ड नंबर 4 में 25 लाख की लागत से गौड़ फैक्ट्री से हरिजन मोहल्ला तक इंटरलॉकिंग टाइल एवं सीसी रोड निर्माण का शिलान्यास किया गया। अन्य छह सड़कों का शिलान्यास भी शीघ्र होगा।

