ट्रेलर व रोडवेज बस मेें भिड़न्त, एक दर्जन यात्री घायल

दुब्बी. राष्टीय राजमार्ग पर मंगलवार को रेटा गांव के पास ट्रेलर व वैशाली नगर आगार की रोडवेज बस मेें भिड़न्त हो गई। इसमें एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। जिन्हें टोल एम्बुलेंस से दौसा अस्पताल में भिजवाया गया।

पुलिस के अनुसार सुबह रेटा पेट्रोल पम्प के पास रूपवास से जयपुर को जाने वाली बस के आगे चल रहे ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लागा दिए।इससे ट्रेलर सडक़ पर आड़ा हो गया। इससे रोडवेज बस चालक ट्रेलर से जा टकराई। बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई व कई यात्री लहूलुहान हो गए।भिड़न्त की अवाज सुनकर ढाबे पर बैठे ग्रामीणों ने घायल सवारियों को बस से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंचे दुब्बी पुलिस चौकी के कांस्टेबल सियाराम व बनवारी ने टोल एम्बुलेंस से दौसा अस्पताल भिजवाया।कुछ घायल तो को निजी अस्पताल में ही इलाज कराकर रवाना हो गए। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त किया।

बस चालक ने टे्रलर को पकड़ा

दुब्बी. बस चालक राजेश शर्मा ने बताया कि टक्कर मारने के बाद चालक मौके से ट्रेलर को भगा ले गया।बाद में निजी वाहन की सहायता लेकर टे्रलर को धान्या के बंध के समीप पकड़ लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिकन्दरा पुलिस टे्रलर व बस को चौकी पर ले गई। बस के परिचालक ओमवीर सिंह ने बताया कि बस मे 36 सवारियां बैठी हुई थी।इसमें घायलों का दौसा भिजवाया गया व शेष को दूसरी बस से रवाना किया गया।

ये हुए घायल - दुब्बी. बस में सवार लवकुश, राजेन्द्र, संजय जाट, इब्राहिम खान, शंकरसहाय, मन्जू कुमारी, गीता देवी, मोहिनीदेवी, रूकसाना बानो, बाबूलाल निवासी भरतपुर व कान्ताबाई निवासी सिकन्दरा, ममता मीना निवासी टोडाभीम को दौसा अस्पताल में भिजवाया गया।