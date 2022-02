Pulwama martyrs: पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि, दो मिनट का मौन रखा

दौसा Published: February 14, 2022 07:47:18 pm

दौसा. पुलवामा हमले की बरसी पर सोमवार को विभिन्न संगठनों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एनएसयूआई की ओर से राजकीय महाविद्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इकाई अध्यक्ष देवेंद्र डगलाव ने बताया कि इस दौरान शहीद सैनिकों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर शेखर, कपिल, ऋषि, जयप्रकाश, शुभम, कुलदीप, संजय, रविन्द्र, जीतू, अशोक, ऋतिक, योगेश आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

इसी तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दौसा के द्वारा प्रशस्वी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में वीर सैनिकों को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। महाविद्यालय प्रमुख मनजीत सिंह ने बताया कि सैनिक अपने घर-परिवार को छोड़ पूरे देश को अपना घर मानते हुए रक्षा करते हंै।



इसी तरह भगवान महर्षि वाल्मीकि सेवा समिति दौसा की ओर से पुलवामा शहीदों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा गया। समिति जिला अध्यक्ष कैलाश वाल्मीकि, नगर अध्यक्ष रोहित टोपियां, निरंजन टुनलायत, मनोज टोपियां, गोविंद बेनीवाल, राकेश वाल्मीकि, रितिक वाल्मीकि, पवन जाजोटर, गौरव टांक आदि ने श्रद्धांजलि दी।

पुलवामा शहीदों के सम्मान में सोमवार शाम पीजी कॉलेज से गांधी तिराहे तक केंडल मार्च निकाला गया। प्रदीप धनवाडिया ने बताया कि हमले में शहीद हुए मातृभूमि के सभी वीर सपूतों की पुण्यतिथि पर उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान महेंद्र, विकास परेवा, प्रवीण महावर, जतन सिंह गुर्जर, राहुल के डी, पंकज, सियाराम सत्तावन, इल्तजा खान, देवेंद्र मीना आदि मौजूद रहे।

Tribute paid to Pulwama martyrs, observed silence for two minutes महुवा उपखंड क्षेत्र के गांव बडीन कमालपुर में सोमवार को जोगी समाज की कुलदेवी शक्ति माता की प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की। इस अवसर पर डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सर्वप्रथम पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।उन्होंने कहा कि जवान और किसान का हम सब के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक आयोजनों से जहां भाईचारा बढ़ता है वही हमारे धर्म व संस्कृति से आने वाली पीढ़ी को साक्षात्कार होता है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के साथ राजस्थान के प्रत्येक जिले ,तहसील में लोगों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के काम के चलते मैं अपने गृह क्षेत्र के लोगों को कम समय दे पाता हूं। इसकी टीस मेरे मन में भी है। जोगी समाज के प्रबुद्ध जनों की मांग पर सांसद कोटे से 20 लाख रुपए व स्वयं की ओर से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राज्यसभा सांसद डॉ. किरोडी लाल मीणा द्वारा कार्यक्रम में शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी व जोगी समाज द्वारा किए जाने वाले स्वागत सम्मान से भी मना कर दिया।

