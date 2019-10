बेटिकट यात्री से जुर्माना मांगना पड़ा टीटीई को महंगा

बांदीकुई (दौसा).

बरेली न्युभुज एक्सप्रेस ट्रेन में जांच कर रहे सीसीएम स्क्वायड दल के साथ शुक्रवार को बेटिकट यात्रियों ने अभद्र व्यवहार किया और दौसा स्टेशन पर हथियारों से लैस होकर आए कुछ बदमाशों ने टीटीई के साथ हाथापाई करने की कोशिश करते हुए राजकार्य में बाधा डाली। इस सम्बंध में टीटीई ने जीआरपी थाने में शिकायत दी है। जहां जीआरपी मामले की जांच में जुट गई है।

TTE had to demand a penalty from a dead passenger, expensive... सूत्रों के अनुसार बरेली न्युभुज एक्सप्रेस में जयपुर से दिल्ली के लिए सीसीएम स्क्वायड़ दल की ओर से बेटिकट यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी कि जगतपुरा से ट्रेन निकलते ही एस-1 में एक यात्री पायदान पर बैठा हुआ मिला। टीटीई जयप्रकाश मीणा ने यात्री को कोच में अंदर बुलाकर टिकट पूछा तो युवक ने टिकट होने से इंकार कर दिया और अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। टीटीई ने सीटीआई आरसी कावटिया को फोन कर मामले से अवगत कराया। इसके बाद यात्री के बेटिकट पाए जाने पर 370 रुपए का जुर्माना कर दिया गया। टीटीई जांच के लिए अगले कोच में चले गए।

TTE had to demand a penalty from a dead passenger, expensive... जैसे ही गाड़ी दौसा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म दो पर पहुंची तो 15-20 युवक हाथों में लाठी-डण्डे एवं हथियार लेकर कोच के बाहर आ गए। इनमें से तीन युवकों ने कोच में घुसकर टीटीई से खींचतान कर हाथापाई करने का प्रयास किया, लेकिन शोर-शराबा होने पर साथी टीटीई धनराज मीणा, नवीन सैनी, आरके मीणा, हनुमानसहाय एवं जितेन्द्र कुमार ने आकर बीच बचाव कराया, लेकिन तब तक गाडी बांदीकुई की ओर रवाना हो गई। ऐसे में 3-4 युवक कोच में ही रह गए। मामले की जानकारी सीएमआई कण्ट्रोल को देकर उक्त युवकों को टीटीई ने रेलवे सुरक्षा बल की एस्कोर्ट के सहयोग से बांदीकुई स्टेशन उतार लिया और सीसीएम स्क्वायड दल भी दिल्ली जाने की बजाय बांदीकुई उतर गया। इनमें से कुछ युवक तो वीडियोग्राफी कर भीड़ को उकसा रहे थे।

TTE had to demand a penalty from a dead passenger, expensive... रेलवे स्टेशन पर तीनों यात्रियों से जुर्माना वसूल लिया और जीआरपी के सुपुर्द कर दिया। हालांकि देर शाम तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। जीआरपी का कहना है कि टीटीई की ओर से शिकायत आई है। मामले की जांच की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।