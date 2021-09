सरकारी नौकरियों में चयन कराने का झांसा देकर रुपए ऐंठने के आरोप में दो गिरफ्तार

Two arrested for extorting money on the pretext of selection in government jobs: - सौदा कर 25 से 50 प्रतिशत राशि एडवांस में लेते थे आरोपी

दौसा. जिला पुलिस की स्पेशल पुलिस टीम ने सरकारी नौकरियों में शिक्षित बेरोजगारों को चयन का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठने के आरोप में दो जनों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनिवाल के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालचंद कायल के सुपरविजन में जिला स्पेशल पुलिस टीम प्रभारी अजित सिंह बडसरा को आरोपियों की गिरफ्तारी का जिम्मा सौंपा गया। टीम ने सिकंदरा थाना इलाके के पाटन निवासी विजेन्द्र कुमार मीना एवं रामगढ़पचवारा थाना इलाका निवासी यादराम मीना को कनिष्ठ अभियंता, पुलिस उपनिरीक्षक, नीट, रीट, रेलवे व एसएससी आदि विभिन्न परीक्षाओं के पेपर दिलवाकर चयन कराने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधीक्षक ने बताया इन आरोपियों के बारे में एसओजी से संकेत मिले थे। इसके बाद जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना प्रभारी लालसिंह ने बताया कि इन आरोपियों के आस अभी सात-आठ बेरोजगार युवकों के कागजात हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे किसी बेरोजगार युवक से किसी पेपर को उपलब्ध कराने में जैसे 25 लाख रुपए का सौदा तय करते हैं तो उनमें से किसी से एडवांस के रूप में 25 तो किसी से 50 प्रतिशत राशि ले ली जाती थी।

बाद में पहले दिए गए पेपर से परीक्षा में आया गया पेपर मेल खा जाता था तो पूरी रकम वसूली ली जाती थी। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद उनके पास ठगे हुए लोग आना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इनके तार कहां से जुड़े हैं, इसकी बारीकी से तहकीकात की जा रही है। (निसं)

