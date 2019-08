ट्रेन की चपेट में आने से मां सहित दो बच्चों की मौत

दौसा. गुढ़लिया-अरनिया (बांदीकुई). Two children including mother died after being hit by trainबांदीकुई-दौसा रेल मार्ग पर अरनिया फाटक के समीप सोमवार सुबह एक महिला की दो बच्चों के साथ ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बांदीकुई थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना का जायजा लिया और शवों का राजकीय अस्पताल बांदीकुई में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।



थाना प्रभारी राजेन्द्रकुमार मीणा ने बताया कि रविवार सुबह सुप्यार उर्फ जम्बूरी देवी (26) अपनी पुत्री अंकिता (10) व पुत्र गोलू (8) को उपचार कराने के लिए उरवाड़ी से अपने भाई अमरसिंह के साथ बांदीकुई आई थी। इसके बाद शाम को भाई से ससुराल जाने की कहकर जम्बूरी देवी बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन रात तक ससुराल नहीं पहुंची। सुबह करीब 6 बजे आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से मां सहित बेटी व पुत्र की मौके पर ही मौत होने की सूचना मिली।



पुलिस का कहना है कि मृतका की ओर से गत 22 मई को कोलवा थाने में पति एवं देवर के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था, लेकिन ससुराल पक्ष की ओर से प्रताडि़त करने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है।



मालगाड़ी के आगे आकर दी जान

मंडावर . कस्बे में सोमवार को एक जने ने मालगाड़ी के आगे आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। स्टेशन उपाधीक्षक रामप्रसाद मीणा ने बताया कि बसन्ताराम सैनी (6 1) पुत्र श्रीनारायण सैनी ने रींदली फाटक के पास बांदीकुई से आगरा की ओर जा रही मालगाड़ी के आगे पटरी पर लेटकर जान दे दी। मंडावर थाना पुलिस ने अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

मंडावरी से बैटरी चोरी का खुलासा

लालसोट. उपखण्ड के मंडावरी कस्बे से करीब दो माह पूर्व एक दुकान से हुई बैटरी चोरी के मामले का मंडावरी थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही से 75 बैटरी भी जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां ने बताया कि 20 जून को मंडावरी की एक दुकान के ताले तोड़ कर चोर 10 नई व 65 पुरानी बैटरी ले गए थे।

लालसोट सीओ मनराज मीना के निर्देशन में मंडावरी थाना प्रभारी हरदयाल मीना, एएसआई भीखाराम, रामसिंह व लखनलाल का दल गठित करते हुए चोरों की तलाश शुरूकी। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले फकरुद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद निवासी पिपलाई, उस्मान खां पुत्र रहमान खां निवासी पिपलाई एवं मुफीद खां निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर बैटरी बरामद कर ली। एसपी ने बताया कि आरोपी आए दिन बैटरी चोरी की घटनाओं को संगठित होकर अंजाम देते थे और पिकअप में डालकर माल ले जाते थे।