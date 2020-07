दो कोरोना संक्रमित मिले, अब जिले में कुल 184 केस

Two coronas were found infected, now a total of 184 cases in Dausa: अब तक 11 हजार 282 कोरोना संदिग्धों के सैम्पल भेजे

दौसा. जिले के महुवा व बांदीकुई शहर में मंगलवार सुबह 1-1 कोरोना केस सामने आए। ऐसे में अब जिले में कुल कोरोना केस 184 हो चुके हैं। इनमें से 140 रिकवर हो चुके हैं। अब तक कुल तीन जनों की मौत हुई है। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलोनिया ने बताया कि मामोडिय़ा मंदिर के पास महुवा में एक बुजुर्ग तथा बांदीकुई के बडिय़ाल रोड स्थित सिंघल मोहल्ले में एक व्यापारी कोरोना पीडि़त मिला। दोनों ही जगह टीम ने पहुंचकर जांच- पड़ताल की।

Two coronas were found infected, now a total of 184 cases in Dausa



इधर, जयपुर जांच के लिए अब तक 11 हजार 282 कोरोना संदिग्धों के सैम्पल भेजे जा चुके हैं। मंगलवार शाम तक 265 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। रविवार तक लिए गए सैम्पलों की रिपोर्ट जिला टीम को मिल चुकी है। वहीं चिकित्सा विभाग की टीमों ने अब तक 38 हजार 974 लोगों की स्क्रीनिंग करवा ली है। वहीं 37 हजार 501 लोगों की 14 दिन की आइसोलेशन अवधि पूरी हो चुकी है तो 1 हजार 421 लोग होम आइसोलेशन पर चल रहे हैं। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग की 289 टीमों ने 8 हजार 256 घरों के 49 हजार 875 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया है।

Two coronas were found infected, now a total of 184 cases in Dausa

सर्राफा व्यापारी संक्रमित मिलने पर 16 लोगों के लिए सैंपल

महुवा. महुवा कस्बे में मंगलवार को एक कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। संक्रमित मरीज का जयपुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। चिकित्सा विभाग की टीम ने 16 जनों के सैंपल लिए हैं। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ.रमेश बैरवा ने बताया कि कस्बे के मामोडिया महादेव मंदिर गणेश चौक के पास रहने वाला एक जना कोरोना संक्रमित मिला जो कि मुख्य बाजार में सर्राफा की दुकान करता है। संक्रमित मरीज को बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने पर उसे जयपुर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। जहां पर वह कोरोना संक्रमित पाया गया है। संक्रमित मरीज के संपर्क वाले तथा बाहर से आए 16 जनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं।

Two coronas were found infected, now a total of 184 cases in Dausa