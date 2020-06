नागालैण्ड से लाया गया दो करोड़ का गांजा पकड़ा, तीन आरोपी दबोचे

Two crore hemp brought from Nagaland, three accused arrested: डाक पार्सल की आड में कंटेनर के नीचे केबिन में छिपा कर लाया गया गांजा

दौसा. नागालैण्ड से राजस्थान में डाक पार्सल की आड़ में एक कंटेनर के नीचे केबिन में रख कर अवैध तस्करी के लिए लाए गए 9 क्विंटल 12 किलो गांजे को दौसा सदर थाना व चंदवाजी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर जब्त किया तथा तीन तस्करों को दबोचा लिया। गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।

Two crore hemp brought from Nagaland, three accused arrested



दौसा पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां ने बताया कि मंगलवार को सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे 21 पर होकर एक कंटेनर अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर भरतपुर की ओर से जयपुर की तरफ जा रहा है। इस पर सदरथाना प्रभारी रविन्द्र चौधरी ने मय जाप्ते पहुंच कर खैरवाल मोड़ पर नाकाबंदी की। इसी दौरान सूचना पर चंदवाजी थाना पुलिस की स्पेशल टीम भी मौके पर पाई गई। पुलिस की संयुक्त टीम ने कंटेनर की जांच करनी चाही तो उसमें सवार चालक व दो अन्य ने भागने का प्रयास किया। बाद में उनको पकड़ कर गहनता से जांच की गई तो कंटेनर के नीचे की चेचिस पर एक केबिन बना रखी थी।

उसको खोल कर देखा तो उसमें 31 कट्टों में गांजा भरा मिला। कंटेनर को जब्त कर उसमें रखे 912 किलो गांजे को निकाला। इस मामले में चूरू जिले के राजलदेशर थाना निवासी देवाराम पुत्र जैसाराम जाट, उदयपुर के मावली थाना निवासी नवलराम डांगी व जोरावरसिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ कर अवैध कारोबार के और परतें खोली जाएंगी।

थाना प्रभारी ने बताया कि जयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एएसपी अनिल सिंह चौहान व दौसा पुलिस उपाधीक्षक नरेन्द्र ईनखिया के सुपरविजन में दौसा सदरथाना की टीम व चंदवाजी प्रभारी विक्रान्त शर्मा के नेतृत्व वाली टीम ने यह कार्रवाई की है।

दौसा की टीम में सदर थाना प्रभारी के साथ एएसआई विजयपाल सिंह, हैडकांस्टेबल बाबूलाल, प्रदीप ाव, नरेन्द्र, राजेन्द्र कुमार, राकेश कुमार, ओमप्रकाश, विशम्भर, विजय कुमार, प्रहलाद सिंह, अरविंद, हरवीर व धर्मेंद्र शामिल थे। वहीं चंदवाजी थाने की टीम में थाना प्रभारी के साथ कांस्टेबल रामस्वरूप, मनोज कुमार, रामकरण व रामस्वरूप आदि थे।

Two crore hemp brought from Nagaland, three accused arrested